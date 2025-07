Productores advierten sobre importaciones de arroz irregular pese a abastecimiento garantizado hasta 2026

Ciudad de Panamá, Panamá/Hace poco la Cadena Agroalimentaria de Arroz convocó una reunión extraordinaria para abordar las importaciones del cereal que, según los productores, violan los procedimientos establecidos en acuerdos internacionales.

Omar Spiegel, productor de arroz en la provincia de Veraguas, alertó sobre las graves consecuencias que estas nuevas importaciones podrían tener para el sector agropecuario panameño.

Según Spiegel, Panamá cuenta con un marco legal sólido para proteger el sector agropecuario, pero este ha sido sistemáticamente ignorado. "Desde hace mucho tiempo hemos estado haciendo una investigación sobre un paquete de leyes que estaba abandonado. Nos hemos dado cuenta de que Panamá tiene un robusto marco legal en defensa del sector agropecuario", explicó el vocero arrocero.

De acuerdo con el productor, el problema radica en que años anteriores se suscitaron importaciones que no pasaban por la cadena agroalimentaria, que está conformada por productores, molineros, vendedores de insumos, comerciantes y consumidores, con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) como mediador.

"Para nosotros eran importaciones sospechosas, porque siempre las importaciones que pasan por cadena son reguladas y controladas en beneficio del país", señaló.

El arroz: producto sensible con protecciones especiales

Desde la adhesión de Panamá al Acuerdo de Marrakech el 23 de julio de 1997, varios productos, entre ellos el arroz, fue catalogado como "sensitivos"; junto con la papa, la cebolla y el maíz. Esta clasificación implica un manejo especial debido a su importancia económica, la generación de empleos y su impacto en la canasta básica familiar.

Los productos sensibles solo pueden importarse por dos vías: mediante contingentes pactados en tratados internacionales o por situaciones de desabastecimiento. En este último caso, la cadena agroalimentaria debe reunirse para determinar las cantidades necesarias y los tiempos apropiados para las importaciones.

Hace al menos 15 días arribó al país un cargamento de 462 mil quintales de arroz proveniente de Uruguay, sin pasar por los controles de la cadena agroalimentaria.

"Este arroz no pasó por cadena, no cumplió con los debidos procedimientos que nosotros creemos que son los establecidos para hacer este tipo de importación. De allá acá se han estado dando interpretaciones legales de si es correcto o no el procedimiento que se utilizó, más nosotros tenemos que velar en la protección del producto panameño y del mercado de los panameños", denunció Spiegel.

La situación se agravó cuando, hace tres días, se notificó en la plataforma de la Agencia Panameña de Alimentos (APA) la importación de 3 millones de quintales adicionales de Uruguay. Esta cifra representa casi el 50% del consumo anual del país y, según los productores, "destrozaría todo el mercado nacional y llevaría a la quiebra a todos los productores".

El productor indicó que estas nuevas importaciones también violan la Ley 47 de 2017, que prohíbe las importaciones en períodos de precosecha y cosecha. "Estamos en cosecha, ya la cosecha panameña arrancó, y no solo entró en precosecha", explicó Spiegel, quien calificó estas importaciones como "al límite" de lo permitido.

Producción suficiente hasta febrero de 2026

Spiegel destacó que, según la Dirección Nacional de Agricultura, en la última reunión de cadena celebrada en Santiago se confirmó que el país tiene arroz suficiente hasta el 2 de febrero de 2026. "El país está abastecido y hay suficiente arroz para el consumo nacional, arroz panameño y de calidad", aseguró el vocero.

Añadió que el arroz uruguayo representa una competencia desleal para los productores nacionales. Uruguay, como super productor, cuenta con infraestructura estatal de riego, clima favorable y un sistema de investigación con 30 años de ventaja. "Competir directamente con una apertura sobre esta vía sería la desaparición del sector", advirtió Spiegel.

El sector arrocero genera 40 mil empleos directos, y su desaparición tendría un efecto dominó en las economías rurales.

La problemática no es nueva. En años anteriores, los productores han denunciado que cuando llegan con sus camiones cargados de grano a los molinos, estos se encuentran llenos de arroz importado y rechazan el producto nacional. En ocasiones anteriores, esto ha resultado en pérdidas significativas cuando el arroz nacional se ha dañado por falta de almacenamiento.

Llamado urgente al gobierno

Los productores han enviado documentos oficiales a varias entidades gubernamentales, explicando el procedimiento correcto para importar productos sensibles. "Lo único que queremos es que lo respeten y que dejen que el mercado nacional sea para los panameños y que el panameño consuma un producto de calidad: que es el producto panameño", enfatizó Spiegel.

Se pudo conocer que, en la reunión sostenida el 21 de julio en el MIDA, las autoridades informaron que están realizando un análisis legal para determinar la situación. Los productores esperan que este análisis favorezca la protección del sector nacional.