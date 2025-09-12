'No queremos subsidios': Arroceros solicitan herramientas financieras para cubrir costos de producción

El vocero de los productores dijo que se requiere de un paliativo para cubrir los costos y que se “puedan retirar honorablemente del campo”.

Ciudad de Panamá/Luego de que el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, reiterara que no habrá más compensación para el sector arrocero, los productores se encuentran en la incertidumbre sobre el futuro de las siembras, debido a que muchos no podrían cubrir los costos de producción por el precio actual del rubro.

Y es que, aunque la eliminación del subsidio de $7.50 por quintal de arroz húmedo se dio desde abril, el tema sigue siendo motivo de debate y polémica, no solo para los productores, sino también para los consumidores.

El productor de arroz Omar Spiegel subrayó que “los productores no queremos subsidio”, sino un mercado estable y herramientas financieras, ya que muchos productores se tendrán que retirar del campo con altas deudas por no poder cubrir los costos de producción.

Desde su punto de vista, los productores requieren de un paliativo para cubrir los costos y que se “puedan retirar honorablemente del campo”.

Recordó que el programa de compensaciones se originó durante la administración del expresidente Juan Carlos Varela por una promesa de campaña, que también incluyó el congelamiento de precios de la canasta básica. Algo que a su juicio fue todo un “desastre” porque provocó una crisis financiera para los productores, debido a que el financiamiento que se solicitaba, por ejemplo, a seis meses, el gobierno lo reembolsaba luego de más de un año.

“Nosotros los productores estuvimos totalmente en contra tanto del control de precios como del subsidio que se nos aplicó porque era una transferencia de la inversión que uno hacía. (…) Este programa, que para nosotros fue un desastre, ayudó en parte a que los consumidores pudieran tener un precio más barato, pero traía un arrastre a toda la cadena”, explicó.

Este control de precios también fue eliminado en agosto de 2024, luego de que la administración del presidente José Raúl Mulino descubriera graves irregularidades en el abastecimiento y precio del grano en los establecimientos de venta a nivel nacional.

A pesar de que el anuncio sobre la eliminación de la compensación por quintal de arroz se dio en agosto de 2024, y se reiteró en los meses siguientes, Spiegel dijo que “este año pasó algo que no teníamos pensado que iba a pasar”: el no tener subsidio para 2025.

De acuerdo con el productor, la importación de arroz que recibió el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en plena temporada de cosecha contribuyó a la depresión del precio de venta de la producción.

“Hoy en día, nuestros productores están recibiendo por debajo del costo de producción. Producir un quintal de arroz, en el 87% de la producción nacional, que es el arroz en secano, cuesta alrededor de un poco más de 26.00 dólares y hoy nuestros productores están recibiendo cifras de $24.00, $22.00 y hasta 19.00 dólares”, detalló.

Esto significa, agregó, que el productor que vendió a este precio “ya quebró y va a tener que salir del campo”, y todavía no han podido recibir un pago que les adeuda el gobierno desde el 2023, que es alrededor de 23 millones de dólares.

Spiegel afirmó que, en esta situación, lo más importante es que los productores tengan las herramientas de financiamiento y tecnología para seguir produciendo, porque la realidad es que nadie se quiere retirar del campo solo por problemas financieros.