Alcaldía suspende desalojo de buhoneros en distintas partes de la capital

ciudad de panamá/La Alcaldía de Panamá informó que quedaron suspendidas las acciones de desalojo de buhoneros en las áreas de 24 de Diciembre, Tocumen, 5 de Mayo y 3 de Noviembre, tras una reunión con los microempresarios en la que se atendieron sus principales inquietudes.

En una publicación en la red social X, la Alcaldía detalló que durante el encuentro se alcanzó un acuerdo con los líderes de los comerciantes informales y se estableció una mesa de diálogo para buscar soluciones permanentes, respetando la normativa del Metro y garantizando la movilidad de los usuarios.

La decisión se da después de varios días de protestas de los buhoneros, quienes reclamaban una respuesta sobre su reubicación. En el caso de los ubicados en la estación del Metro de la 5 de Mayo, incluidos billeteros, denunciaban que no se les había asignado un espacio donde continuar con su actividad.

Por su parte, los comerciantes de la 24 de Diciembre y de la zona paga de 3 de Noviembre señalaron que habían recibido órdenes de desalojo sin un plan de reubicación, lo que —advirtieron— los dejaría sin ingresos para sostener a sus familias, especialmente en la época de fin de año.

Se espera que la mesa de diálogo instalada entre el Municipio y los microempresarios genere respuestas concretas a sus demandas y contribuya a la recuperación de los espacios públicos.