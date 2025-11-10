Panamá registra un incremento de 1.3 millones de toneladas en su producción agrícola; destacan el arroz y maíz

De acuerdo con el documento, la producción total alcanzó 3.8 millones de toneladas de alimentos, frente a las 2.5 millones obtenidas durante el ciclo 2023-2024. Este crecimiento, considerado uno de los más significativos de los últimos años, se reflejó en rubros claves como arroz, maíz, caña de azúcar, café y cacao, entre otros.

Ciudad de Panamá, Panamá/La producción agrícola panameña registró un aumento de 1.3 millones de toneladas con respecto al periodo anterior, según el Informe de Cierre Agrícola 2024-2025 del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

De acuerdo con el documento, la producción total alcanzó 3.8 millones de toneladas de alimentos, frente a las 2.5 millones obtenidas durante el ciclo 2023-2024. Este crecimiento, considerado uno de los más significativos de los últimos años, se reflejó en rubros claves como arroz, maíz, caña de azúcar, café y cacao, entre otros.

El informe, elaborado por la Dirección de Agricultura del MIDA, estima que el aporte total del sector agropecuario a la economía nacional fue de 88.8 millones de dólares en bienes y servicios. El análisis del MIDA destaca la diversificación del sector, con resultados notables en los principales grupos de cultivos. En el renglón de Granos Básicos —arroz, maíz, frijol y sorgo— se reportó una producción total de 11.7 millones de quintales.

Por su parte, los cultivos industriales —caña de azúcar, café, cacao y palma aceitera— alcanzaron 2.171.237 toneladas, consolidándose como los de mayor impacto en la economía agrícola nacional.

La producción de frutales (plátano, cítricos, piña y papaya) totalizó 230.873 toneladas, sobresaliendo la papaya, que representó el 78% del volumen de este grupo. A ello se suman 60.909 toneladas de hortalizas —como papa, cebolla y tomate industrial—, 57.920 toneladas de raíces y tubérculos (yuca, ñame y otoe) y 36.445 toneladas de cucurbitáceas, entre las que destacan melón, sandía y zapallo.

Aporte al mercado local y al comercio exterior

El informe subraya que la actividad agrícola no solo ha garantizado el abastecimiento del mercado interno, sino que también ha generado ingresos por exportaciones, con rubros como melón y sandía entre los principales productos de venta al extranjero.

Asimismo, los cultivos industriales y frutales han tenido un impacto social positivo, contribuyendo a la generación de empleo en las zonas rurales, promoviendo la diversificación económica y mejorando los ingresos de las familias dedicadas a la agricultura.

Cifras destacadas del ciclo agrícola 2024-2025