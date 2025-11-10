Juan Díaz inicia las celebraciones del 10 de noviembre con emotiva misa típica

Esta actividad fue creada por la Unión de Santeños de Juan Díaz hace más de 30 años , con el propósito de que los capitalinos que no pueden viajar al interior del país puedan rendir honor a la patria.

El corregimiento de Juan Díaz, uno de los puntos más emblemáticos de la capital donde los santeños mantienen vivas sus tradiciones folclóricas, dio inicio a la celebración del Grito de Independencia de La Villa de Los Santos, ocurrido el 10 de noviembre de 1821.

Te puede interesar: 🔗A 19 años de su partida, Monagrillo honra el legado del padre Segundo Familiar Cano

Te puede interesar: 🔗Detención provisional para sospechosos del homicidio de Esteban De León

Los actos comenzaron con una misa típica en la iglesia Nuestra Señora del Carmen, en la que fue presentada su majestad Athenas Michel, señorita 10 de noviembre y reina de esta edición de las festividades. La ceremonia contó con la participación del representante David Bernal, diputados y autoridades del sector, quienes encabezaron la jornada conmemorativa.

De acuerdo con el cronograma de actividades, a las 9:00 a.m. se realizarán los actos protocolares coordinados por la Unión de Santeños de Juan Díaz, encargados de la entrega de los estandartes a las figuras abanderadas. Posteriormente, se llevará a cabo el tradicional desfile de carretas, que recorrerá la vía desde los estacionamientos del Estadio Rommel Fernández hasta el Parque Heliodoro Patiño, con la participación de delegaciones estudiantiles y grupos folclóricos.

Esta actividad cívica, que cada año congrega a más asistentes, fue creada por la Unión de Santeños de Juan Díaz hace más de 30 años, con el propósito de que los capitalinos que no pueden viajar al interior del país puedan rendir honor a la patria y mantener vivas las costumbres del pueblo santeño en la ciudad.

El Grito de La Villa de Los Santos, ocurrido el 10 de noviembre de 1821, marcó un hito en la historia nacional al representar el primer levantamiento independentista de Panamá frente a España. Aquel movimiento, liderado por Segundo Villareal y la heroína Rufina Alfaro, dio origen al proceso de emancipación que culminó con la independencia total el 28 de noviembre de ese mismo año.

Inspirados por las ideas de la Independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y el pensamiento libertario de Simón Bolívar, los santeños alzaron su voz contra los abusos económicos y sociales del régimen colonial. Desde entonces, su espíritu de unidad y orgullo patrio se ha extendido por todo el país.

Por ello, cada 10 de noviembre, comunidades santeñas radicadas en sectores como San Miguelito, La Chorrera y Juan Díaz celebran esta fecha con el mismo entusiasmo, reafirmando su compromiso de preservar las tradiciones, la cultura y el legado histórico que dieron origen a la nación panameña.