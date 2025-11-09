A 19 años de su partida, Monagrillo honra el legado del padre Segundo Familiar Cano

El padre Segundo Familiar Cano falleció trágicamente el 9 de noviembre de 2006, en un accidente de tránsito en Antón, cuando se dirigía a la ciudad de Panamá para tomar un vuelo hacia Estados Unidos, donde tenía previsto predicar.

Herrera/Han pasado 19 años desde la muerte del padre Segundo Familiar Cano, quien en vida lideró el encuentro juvenil más grande de Panamá, celebrado en el corregimiento de Monagrillo, distrito de Chitré, provincia de Herrera.

Este fin de semana, los feligreses de la Iglesia católica en Herrera celebraron su legado y honraron su memoria, recordando su incansable labor pastoral y su compromiso con la juventud, a la que dedicó gran parte de su vida.

María De los Santos González destacó que, casi dos décadas después de su partida, el ejemplo del padre Cano continúa guiando a quienes trabajan por los jóvenes.

“El proyecto con los jóvenes es muy bueno, siempre ayudaba a quienes más lo necesitaban", dijo recordando los encuentros que organizaba para el crecimiento espiritual.

El padre Santiago Alberto Beltrán, párroco de la iglesia San Miguel Arcángel de Monagrillo, recordó que el padre Cano dedicó 40 años de servicio sacerdotal a esta comunidad y fue su principal inspiración para seguir trabajando con la juventud.

“Lo que más me impactó fue su esfuerzo incansable por mostrar a Cristo como salvador de nuestras vidas. Él visitaba frecuentemente el seminario Santa María la Antigua y nos motivaba a perseverar en la fe”, relató Beltrán.

El padre Segundo Familiar Cano falleció trágicamente el 9 de noviembre de 2006, en un accidente de tránsito en Antón, cuando se dirigía a la ciudad de Panamá para tomar un vuelo hacia Estados Unidos, donde tenía previsto predicar.

Hoy, su nombre sigue vivo entre los jóvenes y sacerdotes que mantienen encendida la llama de su misión, recordando que su mensaje de fe, esperanza y servicio trascendió generaciones.

Información de Eduardo Javier Vega