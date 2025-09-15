Posible alza en el precio del arroz genera preocupación entre consumidores

Voceros de organizaciones de consumidores consideran que el escenario no es tan simple y temen que, como en ocasiones anteriores, el consumidor sea el más afectado.

Ciudad de Panamá/Autoridades han confirmado que hasta finales del presente mes existe un inventario de arroz programado que garantiza el abastecimiento del consumo nacional. Sin embargo, advierten que es probable que se produzca un incremento en el precio de este grano básico, un ajuste que, según afirman, deberá ser regulado por el propio mercado.

“Estamos hablando de que por más de ocho o nueve años tuvimos el precio congelado, un precio que no era real. Hoy en día vamos a ver algún tipo de cambio. No considero que deba ser sustancial; sin embargo, va a llegar un momento donde el mercado se va a tener que autorregular”, explicó Diego Morales, director de Libre Competencia de la Acodeco.

No obstante, voceros de organizaciones de consumidores consideran que el escenario no es tan simple y temen que, como en ocasiones anteriores, el consumidor sea el más afectado.

“Es muy probable que los mismos productores agropecuarios, que en muchos casos también controlan el sector molinero, ante la pérdida de este apoyo económico, impulsen un aumento artificial en el precio para presionar al gobierno a que les devuelva el subsidio”, señalaron representantes del sector consumidor.

🔗Puedes leer: Tercera edad en Panamá: ¿a cuántos años se reconoce y qué derechos otorga la ley?

La preocupación surge tras la suspensión del subsidio de B/. 7.50 por quintal de arroz producido, una medida ya oficializada. Mientras algunos critican la eliminación de este apoyo, otros defienden su existencia como una herramienta para fortalecer el sector y promover precios más competitivos en el mercado.

Olmedo Estrada, economista, indicó que la producción de arroz debe contar con apoyo estatal, pero también hizo énfasis en la necesidad de abrir el mercado a nuevos competidores.

“La producción de arroz tiene que ser subsidiada porque los sistemas de producción encarecen el precio y el costo del producto. Pero también hay condiciones que se deben valorar para permitir el ingreso de más empresas que produzcan arroz y así generar una competencia sana”, comentó.

Por su parte, el presidente de la República aseguró que la medida no afectará el precio al consumidor, y calificó como "noticias alarmistas" las advertencias de ciertos sectores que, a su juicio, no se adaptan al concepto de producir con eficiencia.

Con información de Luis Jiménez