Tercera edad en Panamá: ¿a cuántos años se reconoce y qué derechos otorga la ley?

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) reiteró este lunes los beneficios financieros que otorga la Ley 6 de 1987, sobre descuentos a jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, normativa que ha sido modificada posteriormente por seis leyes adicionales.

De acuerdo con la legislación vigente, tienen derecho a estos beneficios todas las mujeres de 55 años o más, los hombres de 60 años o más (considerados de tercera edad), así como los jubilados y pensionados sin distinción.

En el ámbito financiero, la Ley establece lo siguiente:

50% de descuento en gastos o comisiones de cierre en préstamos personales y comerciales efectuados a nombre del beneficiario en bancos, financieras y cooperativas. Ninguna entidad podrá cobrar sumas adicionales por servicios de descuento.

Exoneración del pago de la sobretasa o gravamen estipulado en el Fondo Especial de Compensación de Intereses en préstamos personales y comerciales.

15% de descuento en la tasa de interés máxima permitida por ley en préstamos personales y comerciales otorgados por bancos, financieras, cooperativas e instituciones de crédito.

1% de descuento en la tasa de interés de préstamos hipotecarios de vivienda para uso propio, aplicable cuando la persona beneficiaria cumpla la edad establecida o en caso de jubilados y pensionados. Se exceptúan los préstamos hipotecarios a tasas preferenciales decretadas por ley.

La Acodeco recordó que mantiene una fiscalización constante para verificar el cumplimiento de estos beneficios y exhortó a los ciudadanos a denunciar cualquier incumplimiento.

Las denuncias pueden realizarse a través del Sistema de Información y Denuncia Institucional (Sindi), disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, mediante WhatsApp y Telegram al 6330-3333, así como en las redes sociales @AcodecoPma en Facebook y X.