Potabilizadora de Chitré: Seis empresas están interesadas en el proyecto de ampliación

Panamá/La situación del agua que afecta a Chitré podría estar cerca de resolverse. Este lunes, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales llevó a cabo la apertura de sobres para la licitación del proyecto de rehabilitación y ampliación de la planta potabilizadora Roberto Reina, una obra que busca resolver la falta de suministro en varias comunidades de la provincia de Herrera.

La licitación pública, que se realizó con la presencia de seis empresas, representa un paso crucial para una obra que es considerada una de las mayores demandas de la población chitreana.

El proyecto, valorado en más de $23 millones y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tiene como objetivo principal incrementar la capacidad de la planta de 7 a 12 millones de galones de agua potable por día.

Además de la ampliación, la obra contempla la rehabilitación de la toma de agua del río La Villa para adecuarla a las nuevas condiciones del cauce. La comisión evaluadora, que ahora se encargará de revisar las propuestas presentadas, será la responsable de seleccionar a la empresa que se encargará de ejecutar el proyecto.

"Al acto se presentaron seis empresas, precios bastante competitivos, así que lo que sigue ahora es nombrar la comisión evaluadora; la comisión evaluadora hace el proceso de verificación de los diferentes oferentes y entonces terminar ya de definir a quién se le va a adjudicar", señaló Jairo Sandoval, gerente de Unidad de Proyectos del Idaan.

Según las estimaciones del Idaan, se prevé que la obra sea adjudicada a finales de este año. Los residentes de Chitré, que han sufrido por la escasez de agua en múltiples ocasiones, esperan que este proyecto garantice un servicio continuo y de calidad en el futuro cercano.

Con información de Kayra Saldaña.