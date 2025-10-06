Contrabando de arroz: Asociación de Molineros exige investigar ingreso ilegal del grano al país

En su comunicado, Analmo reiteró que el ingreso de arroz de contrabando constituye una grave amenaza para la producción nacional, la estabilidad de la industria molinera y la seguridad alimentaria del país.

Panamá/Ante el reciente decomiso de arroz de contrabando, la Asociación Nacional de Molineros de Panamá (Analmo) solicitó a la Autoridad Nacional de Aduanas interponer de inmediato la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, con el objetivo de que se investigue y sancione a los responsables de este acto ilícito conforme a la ley.

El pronunciamiento de la asociación surge tras un operativo del Servicio Nacional de Fronteras que logró frustrar el ingreso ilegal de más de mil sacos de arroz, valorados en más de cincuenta mil dólares, transportados en dos camiones articulados y retenidos en el puesto de control de San Isidro, en el distrito de Bugaba, presuntamente procedentes de Costa Rica.

En su comunicado, Analmo reiteró que el ingreso de arroz de contrabando constituye una grave amenaza para la producción nacional, la estabilidad de la industria molinera y la seguridad alimentaria del país.

El contrabando atenta contra la competitividad, la formalidad y el desarrollo sostenible de la agroindustria nacional”, destacó el gremio.

La organización advirtió que este tipo de prácticas ilegales no solo violan la legislación vigente, sino que representan una falta directa al Decreto Ejecutivo N.º 14 de 2025, el cual regula la comercialización e importación del arroz en territorio nacional.

Dichas acciones socavan el esfuerzo del sector productivo panameño y distorsionan el mercado, afectando a toda la cadena agroindustrial del arroz”, señaló la Asociación.

Además de exigir una denuncia formal ante el Ministerio Público, Analmo hizo un llamado al Gobierno Nacional a reforzar los controles en los puntos fronterizos y mantener una vigilancia permanente y efectiva contra el contrabando de productos agropecuarios, a fin de evitar nuevas afectaciones al sector arrocero nacional.