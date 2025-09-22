Decomisan más de 2 mil bolsas de arroz sin registro sanitario en Chiriquí

Chiriquí, Panamá/Mediante la Operación “Rice”, la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía de Chiriquí, en coordinación con la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), logró el decomiso de 2,279 bolsas de arroz, tras una investigación relacionada con una denuncia por derecho de autor y salud pública.

Las diligencias permitieron ubicar la mercancía en distintos comercios de Barú, Alanje y David, donde se detectó que el producto estaba siendo distribuido sin contar con registro sanitario, lo que representaba un riesgo para los consumidores.

El Ministerio Público informó que se adelantan las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades y garantizar tanto la protección de los consumidores como el cumplimiento de la normativa en materia de propiedad intelectual y comercialización de alimentos.