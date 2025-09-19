Consumidores en Chiriquí piden bolsas navideñas baratas y menos filas en las ferias del IMA

Los usuarios pidieron una regulación y más tiendas en las comunidades a fin de disminuir las filas extensas que las personas de escasos recursos deben hacer durante las madrugadas para así obtener productos navideños a bajo costo.

David, Chiriquí/Los usuarios de la cadena de frío del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en David, provincia de Chiriquí, solicitaron al gobierno precios accesibles y menos filas para adquirir sus productos de fin de año. Ellos consideran que las bolsas navideñas deben ser más baratas que las del año pasado por la condición económica que vive el país.

Los compradores de las agroferias del IMA pidieron una regulación y más tiendas en las comunidades a fin de disminuir las filas extensas que las personas de escasos recursos deben hacer durante las madrugadas para así obtener productos navideños a bajo costo.

“Como la situación económica está tan difícil en estos momentos, considero que deben pensar en hacer una rebaja en el precio del jamón de la canasta navideña que van a dar para que el pueblo pueda adquirir más, porque no hay trabajo, no hay dinero en estos momentos”. Expuso un consumidor referente a las declaraciones del presidente José Raúl Mulino, que no habrá jamón regalado.

“Que lo traigan barato, porque imagínese cómo está el precio de la carne ahora. Está difícil que uno pobre pueda comerse un jamón”, dijo otro usuario al referirse al costo que tendría que pagar para adquirir uno de los productos navideños más deseados por los panameños y las dificultades que tienen en sus hogares.

El 1 de septiembre, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó un adelanto presupuestario para cubrir parte de la compra de la canasta navideña, por un monto de $5.7 millones.

La proyección del Instituto de Mercadeo Agropecuario es entregar 500 mil cajas navideñas, a diferencia del año pasado, cuando se distribuyeron poco más de 300 mil, pero no cubrieron algunos sectores.

El gobierno nacional para el 2024 hizo una inversión de unos 11 millones de dólares en la compra de jamones que formaban parte de la caja navideña que tenía un costo de $15.00 y que además incluía una lata de piña, 5 lb de arroz, una lata de guandú y 1 lb de azúcar.

Con información de Demetrio Ábrego