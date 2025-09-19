Continúan las reparaciones en la Vía Centenario: más de 10 intervenciones

Habilitan hombro de la vía donde el carril se encuentra intervenido para disminuir el tráfico.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las reparaciones que realiza el Ministerio de Obras Públicas en la Vía Centenario siguen afectando especialmente a los conductores que se dirigen desde el oeste hacia la ciudad capital.

Debido al tranque, la Dirección de Operaciones del Tránsito habilitó los hombros donde se mantienen las áreas de intervención y no se estarán colocando infracciones. Así lo aclaró el teniente Joel Gaitán, que, a pesar de las reparaciones, no han registrado accidentes en los puntos de reparación. “Ya se han intervenido más de 10 puntos que se mantenían críticos y fueron reemplazados por losas nuevas. Esto ha ayudado significativamente al tránsito vehicular”.

El funcionario hizo un llamado a la prudencia en el manejo: “Le pedimos a todos esos conductores que, una vez usted pase el punto crítico, por favor, no exceda los límites de velocidad establecidos”. Agregó que la vía estará despejada una vez se pasen los puntos críticos donde se está trabajando y se pueden evitar accidentes cuando se mantienen los límites de velocidad.

Gaitán aseveró que sí se han registrado accidentes de tránsito posteriormente al lugar donde se realiza la intervención. “Si usted viene a exceso de velocidad, antes de llegar al punto crítico, se va a encontrar con la fila detenida”, afirmó.

La Dirección de Operaciones de Tránsito recomienda a los conductores que, una vez observen las señalizaciones de trabajos en la vía, reduzcan la velocidad hasta 40 kilómetros por hora. La intervención que está realizando genera un retraso en el viaje de los conductores de aproximadamente 30 minutos y, tan pronto se culmine, se moverá a otra sección de la vía.

Con información de Hellen Concepción