¡Son virales! Estudiantes de la escuela Mateo Iturralde promueven la cultura panameña

“Panameño, panameño, panameño, vida mía; yo quiero que sintonices TVN las noticias”, cantaron los niños acompañados de instrumentos musicales.

La comunidad educativa de la escuela Doctor Mateo Iturralde, ubicada en calle 17 de Río Abajo, desarrolla una iniciativa para promover la cultura, desde las aulas como parte del proceso enseñanza-aprendizaje.

El grupo conformado por niños, padres de familia y docentes se ha popularizado a través de las redes sociales por su amor a la música típica.

Según la planificación del colegio, se reúne para cantar, bailar, compartir y aprender un poco de nuestras raíces aun estando de receso escolar.

Doris Brown, directora del colegio, expresó la motivación que reina en el grupo, ya que “los niños tienen mucho talento para el folclor y complementan la iniciativa con otras asignaturas como informática e inglés desde el preescolar”.

Los participantes, vestidos con indumentarias típicas y acompañados de los docentes que lideran el programa de enseñanza cultural, entonaron fragmentos de la pieza icónica en nuestro país: “Habemos hombres buenos” del artista panameño Alfredo Escudero.

La inspiración de los estudiantes para participar en estas jornadas culturales es mantener las costumbres y el folclor panameño para resaltar la música típica”, dijo el maestro Esaúl Mendoza.

El talento que desarrollan se puso a prueba cuando compusieron y entonaron el coro que decía “Panameño, panameño, panameño, vida mía; yo quiero que sintonices en TVN las noticias”.

El profesor de folclor Hildebrando Mendoza Gil, quien acompañó al grupo, expresó la necesidad de enmarcarlos en la parte cultural y aprovechar este estudiantado para que aprenda de nuestras tradiciones y costumbres”, con la finalidad de promover la cultura en la juventud.

Las actividades culturales que practica el colegio no solo fortalecen la cultura, sino que muestran la conexión que tienen las nuevas generaciones con las raíces y la identidad panameña.

Con información de Heydi Morán