La crisis de la democracia abre paso a líderes populistas en América Latina ¿Cómo está Panamá?

El experto también menciona que la fragmentación partidaria, el debilitamiento de la confianza en las instituciones y la volatilidad electoral facilitan que los discursos populistas encuentren terreno fértil.

Ciudad de Panamá, Panamá/El populismo no es un fenómeno nuevo, pero se ha convertido en un gran desafío para la democracia en la actualidad. Así lo señala Harry Brown, del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (Cieps), quien explica que los líderes populistas resuelven los problemas de la población con mecanismos que, a menudo, pueden ser corruptos y abusivos.

Brown explica que este fenómeno está en auge porque las democracias no están logrando solucionar problemas crónicos como la inseguridad, la corrupción y el desempleo. En estos contextos de crisis, surgen líderes con propuestas "atrevidas" y "un poco de locura" que buscan soluciones que nadie más ha querido plantear.

En la entrevista en Noticias AM, Brown describe a los líderes populistas como figuras inusuales que rompen con los moldes tradicionales y utilizan una política adversarial para explicar los problemas del país, culpando a adversarios como empresarios, políticos, inmigrantes o grupos sociales específicos.

Puedes leer: Alfabetización constitucional da inicio al proceso hacia una nueva Constitución en Panamá

El experto también menciona que la fragmentación partidaria, el debilitamiento de la confianza en las instituciones y la volatilidad electoral facilitan que los discursos populistas encuentren terreno fértil.

El CIEPS está preparando un estudio sobre el populismo en América Latina que se conocerá a mediados del próximo año.

Como parte de esta investigación, se realizará un evento este sábado a las 9:00 a.m. en la Biblioteca Nacional, donde varios especialistas compartirán los avances de sus investigaciones.