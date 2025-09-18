Alfabetización constitucional da inicio al proceso hacia una nueva Constitución en Panamá

La alfabetización constitucional también se impulsa en centros escolares para que los jóvenes comprendan la importancia de una Constitución moderna y acorde a las necesidades del país.

Ciudad de Panamá/La alfabetización constitucional marca el comienzo de la primera fase del proceso que busca redactar una nueva Constitución para la República de Panamá. Así lo confirmó el doctor Miguel Antonio Bernal, reconocido constitucionalista y uno de los impulsores de esta iniciativa, en declaraciones recientes.

Según Bernal, esta fase inicial tiene como objetivo principal informar y educar a la ciudadanía sobre los fundamentos constitucionales y la importancia de una reforma estructural del Estado. El proyecto es liderado por la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales, la cual está llevando a cabo giras a nivel nacional, incluyendo visitas a centros educativos y espacios comunitarios, con el fin de ampliar la participación ciudadana en este debate.

Bernal hizo un llamado enérgico a todos los sectores de la sociedad, incluyendo a la sociedad civil y a los actores políticos, para que se sumen al diálogo nacional sobre la redacción de una nueva Carta Magna.

🔗Te puede interesar: El impacto económico de una constituyente originaria

“Bienvenidos los que se oponen, para poder entrar en el debate. El problema es que los invitamos a debatir y no existen; entonces se pasan al campo del descrédito, haciendo ver que estamos promoviendo un cambio por capricho. Es comprensible que existan intereses particulares que no representan los intereses generales del país. Esos sectores son los que se están beneficiando”, afirmó Bernal.

Así mismo, criticó a quienes defienden la actual Constitución, señalando que “quienes quieren quedarse con la actual Constitución están enamorados de la corrupción y, como viven de ella, entonces no quieren que se la toquen”.

La alfabetización constitucional no se limita al ámbito político o académico, sino que también está siendo promovida en centros escolares, con el objetivo de que los jóvenes comprendan el valor de una Constitución moderna y adecuada a las necesidades del país.

Con información de Yamy Rivas