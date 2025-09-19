¿Te interesa iniciar un negocio? Cámara de Comercio invita a congreso de emprendedores

Ciudad de Panamá, Panamá/Ashok Nandwani, directivo de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), destacó que el país es una nación de emprendedores, con el 33% de la población interesada en iniciar un negocio. Para impulsar este crecimiento, la Cciap organiza su tercer congreso de emprendimiento, enfocado en innovación, sostenibilidad y crecimiento. El objetivo es enseñar a los emprendedores a utilizar herramientas digitales y de inteligencia artificial, a formalizar sus negocios y a bancarizarse, ya que muchos inician sin saber cómo llevar sus cuentas. El evento es el martes 23 de septiembre en el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), de 8 a.m. a 2 p.m.

Nandwani afirmó que "todo es emprendimiento", desde los buhoneros en las estaciones del metro hasta personas que empezaron a cocinar o a hacer tarjetas de invitación desde casa durante la pandemia. Subrayó que la clave está en cómo los emprendedores se venden a sí mismos, cómo utilizan las redes sociales, y cómo se formalizan registrándose en el seguro social y usando facturas electrónicas.

Informalidad

Para Nandwani, la informalidad se refiere a quienes no están registrados en el seguro social, no tienen una cuenta bancaria o no usan factura electrónica. La Cámara busca abordar este problema con el congreso, enseñando a usar estas herramientas. Además, hizo un llamado a las autoridades para que adopten un enfoque de apoyo en lugar de castigo, invitando a los municipios a ayudar a los nuevos emprendedores a formalizar sus negocios en lugar de multarlos de inmediato.

El directivo de la Cámara de Comercio enfatizó que la clave para tener éxito en un emprendimiento es la perseverancia. "Te vas a caer muchas veces", dijo, pero es crucial "seguir adelante" y no rendirse. Explicó que la clase media, que es la base de la sociedad, fue la más afectada por la pandemia y las protestas recientes, lo que llevó a la pérdida de muchos empleos, pero confía en la resiliencia del panameño.

Importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas en Panamá

Nandwani reiteró que el 92% de las empresas en Panamá son micro, pequeñas y medianas empresas. El problema, según él, es que muchas no saben cómo formalizarse o crecer, por lo que el congreso busca darles las herramientas necesarias. Recordó que el congreso es gratuito si se registran previamente por correo electrónico y tiene un costo si se asiste sin inscripción.

“El Itse es uno de los pocos lugares en Panamá donde todas las personas que estudian en el Itse, de cada 10 personas, 8 consiguen trabajo. O sea, es un buen ejemplo. Nosotros quisiéramos que, ojalá, fuera así con todos. Casualmente, muchos de los estudiantes del ITSE son los que van a participar en el Congreso y nos prepararán la comida en el Congreso”, señaló.