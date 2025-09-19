MiAmbiente quiere superar las 30 toneladas de basura del año pasado e invita a limpieza de playas este fin de semana

La funcionaria también señaló que, aunque hay una deuda en la protección de los océanos, el país ha logrado avances normativos, como la Ley de 2022, que protege ecosistemas como los manglares, arrecifes de coral y pastos marinos.

Ciudad de Panamá, Panamá/Durante la celebración del Mes de los Océanos, la directora de Costas y Mares del Ministerio de Ambiente (Mi Ambiente), Digna Barsallo, destacó que la contaminación en los mares sigue siendo una problemática seria, con el plástico como el residuo más frecuente. Barsallo explicó que el plástico se desintegra en microplásticos, que son ingeridos por especies marinas, incluyendo las que consumimos.

La directora enfatizó que el 80% de la basura que llega a las costas proviene de los ríos. La mala disposición de los residuos es la principal causa de este problema. La Bahía de Panamá, por ejemplo, se ve afectada por ocho ríos que desembocan en ella, muchos con comunidades en sus riberas.

Mi Ambiente ha organizado más de 30 jornadas de limpieza durante septiembre. La gran jornada de limpieza se realizará este domingo, 21 de septiembre, en la playa de Panamá Viejo a partir de las 7 de la mañana.

Barsallo hizo un llamado a la población para que participe. "Pueden llegar libremente", afirmó. Solo se les pide a los asistentes llevar ropa adecuada, como zapatos cerrados, manga larga y gorra. Guantes y bolsas serán proporcionados en el lugar.

La funcionaria también señaló que, aunque hay una deuda en la protección de los océanos, el país ha logrado avances normativos, como la Ley de 2022, que protege ecosistemas como los manglares, arrecifes de coral y pastos marinos.

Además de la jornada en la capital, se llevarán a cabo limpiezas a nivel nacional en provincias como Colón, Veraguas y Panamá Oeste. A través de las direcciones regionales de MiAmbiente, estas áreas también se suman a la gran jornada de limpieza de playas, demostrando un esfuerzo coordinado en todo el país para combatir la contaminación.

MiAmbiente espera superar las 30 toneladas de basura recolectadas el año pasado y hace un llamado a la ciudadanía para que no solo participe en las limpiezas, sino que también adopte buenas prácticas para una correcta disposición de los residuos.