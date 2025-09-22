Aduanas refuerza operativos contra el contrabando en San Miguelito y Panamá

La Autoridad Nacional de Aduanas reiteró que los operativos de control y vigilancia continuarán de manera indefinida en todo el país.

Ciudad de Panamá/La Autoridad Nacional de Aduanas, a través de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA), llevó a cabo una serie de allanamientos y operativos en distintos puntos de los distritos de San Miguelito y Panamá, con el objetivo de frenar el comercio ilícito que afecta la economía nacional.

Como resultado de estas acciones, en el sector de San Miguelito los inspectores aduaneros lograron detectar y retener en varios establecimientos cigarrillos de supuesto contrabando, además de medicamentos y licores que no contaban con facturas que acreditaran su procedencia legal.

Por otro lado, en un operativo realizado en el Corredor Norte, los agentes retuvieron un vehículo tipo panel que transportaba una gran cantidad de mercancías.

Entre los artículos decomisados se encontraban paquetes de arroz, jabones, medicamentos, baterías, materiales de oficina, legumbres, vegetales, desodorantes e incluso un calentador de agua. El valor total de lo incautado asciende a aproximadamente $2,800 dólares, sin que el conductor pudiera presentar la documentación que respaldara su legalidad.

La Autoridad de Aduanas reiteró que los operativos de control y vigilancia continuarán de manera indefinida en todo el país, como parte de la estrategia para combatir el contrabando y proteger la economía panameña.