Autoridades refuerzan medidas para combatir el tráfico de drogas en puertos

Esta situación ha encendido las alertas entre las autoridades de seguridad, quienes buscan intensificar las acciones de control y vigilancia.

Ciudad de Panamá/Ante el preocupante incremento del tráfico de drogas a través de los puertos del país, el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, informó que se han incautado hasta siete toneladas de estupefacientes en contenedores ubicados en diferentes terminales portuarias de Panamá. Esta situación ha encendido las alertas entre las autoridades de seguridad, quienes buscan intensificar las acciones de control y vigilancia.

Durante una importante reunión celebrada entre altos mandos de seguridad, se acordó coordinar esfuerzos para enfrentar de manera más efectiva el trasiego de drogas, especialmente aquellas destinadas a Europa, donde Panamá sigue siendo un punto estratégico de paso para organizaciones criminales internacionales.

“Para la próxima semana está prevista otra reunión con las autoridades de seguridad portuaria, donde se definirán nuevos mecanismos de control y cooperación interinstitucional, con el fin de frenar la contaminación de contenedores con droga”, señaló Fernández.

🔗Te puede interesar: Operación Convicción: capturan a cuatro personas por contaminación de contenedores en puerto del Pacífico

Uno de los temas críticos abordados en el encuentro fue el uso intermitente de escáneres por parte de la Autoridad Nacional de Aduanas. El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, explicó que la falta de personal capacitado ha provocado que estos dispositivos no operen de forma continua, situación que podría estar siendo aprovechada por organizaciones criminales.

“Si se cuida el detalle, es que la Autoridad de Aduanas deja de funcionar en la modalidad de escáner en algunos momentos por falta de personal preparado para el manejo de estos equipos. Hoy hablamos de esto en la reunión y se estableció que en 15 días debe haber una solución para garantizar que los escáneres operen las 24 horas del día”, puntualizó Ábrego.

El ministro también anunció que el presidente de la República sostendrá próximamente una reunión con los gerentes de los puertos, como parte de las acciones de alto nivel para reforzar la seguridad portuaria y cerrar el cerco al narcotráfico.

Con información de Luis Velarde