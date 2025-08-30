De dobles fondos en autos a maquinaria pesada: así se oculta droga en puertos panameños

Las autoridades reconocen que los escáneres no son suficientes para controlar el paso de miles de contenedores por Panamá.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Fiscalía de Drogas encendió las alarmas al revelar que en lo que va del año se han decomisado gran cantidad de toneladas de droga en los puertos panameños, en su mayoría ocultas en dobles fondos de contenedores y maquinaria de hasta seis toneladas.

Las autoridades advierten que se trata de un golpe económico de más de $1,000 millones al crimen organizado, aunque reconocen que la capacidad tecnológica para revisar miles de contenedores que cruzan el país sigue siendo limitada.

"Estamos hablando de un golpe económico a la criminalidad organizada de más de 1,000 millones de dólares”, aseguró a TVN-2.com el fiscal de drogas Julio Villarreal, al detallar que las autoridades panameñas logran estos resultados, pese a no contar con la tecnología más avanzada. “No contamos con las mejores tecnologías para combatir este crimen, pero sí con el esfuerzo necesario para contrarrestar y tratar de minimizar el tráfico ilícito a través de la zona portuaria”, añadió.

Nuevas modalidades de ocultamiento

El fiscal explicó que las organizaciones criminales han sofisticado sus métodos de ocultamiento. “Antes veíamos simplemente los dobles fondos en autos, ahora vemos los dobles fondos en contenedores (…) se han descubierto herramientas que pesan cinco o seis toneladas que, al ser destruidas, pues tenemos que destruirlas en su interior y se ha ubicado gran cantidad de sustancia ilícita”.

Estas modalidades reflejan, dijo, “el reto ante el cual tenemos que estar las autoridades para poder detectar este tipo de contaminación (…) de alta eficiencia y aspectos científicos desarrollados por la criminalidad organizada”.

Limitaciones tecnológicas y exigencia a los puertos

Villarreal reconoció que los escáneres no son suficientes para controlar el paso de miles de contenedores por Panamá. “Nunca va a haber capacidad de escanear todos los contenedores. Sin embargo, hay un trabajo de perfilado bajo análisis de riesgo que realizan las entidades policiales investigativas”, explicó.

Puede leer: Mulino exige cooperación de concesionarios para frenar salida de droga desde los puertos

Mencionó, además, que algunos puertos aún carecen de equipos.

Estamos siempre tratando de exigirle a los puertos la habilidad de contar con mayores escáneres. Por ejemplo, el puerto PSA (…) está haciendo el esfuerzo para instalar un escáner que es extremadamente necesario para la labor preventiva”, dijo.

Cooperación interinstitucional y la advertencia presidencial

El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, confirmó que este martes el presidente de la República, José Raúl Mulino, sostendrá una reunión con los jefes de los estamentos de seguridad y representantes de los puertos. Por su parte, el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, anunció a este medio que la próxima semana se reunirán con la Dirección General de Aduanas para coordinar un mayor monitoreo portuario.

“La intención es poder lograr acuerdos (…) a fin de que la Policía Nacional genere muchísima más participación en lo que es la actividad del puerto, no tanto en un tema de seguridad, sino más que nada de monitoreo y verificación”, indicó Fernández.

También le puede interesar: Caso Vale Digital: Apartamento en Yoo, comisión del 0.5% y $100 millones, lo que reveló la audiencia

Desde Brasil, el presidente Mulino lanzó un fuerte llamado a los operadores portuarios. “Panamá es dueño de esos puertos, no lo olviden, y ejerceremos los controles que tengamos que ejercer como propietarios”. Agregó que, tras una primera reunión que “cayó en oídos sordos”, convocará a un segundo encuentro con los administradores a su regreso.

El mandatario también advirtió que los puertos deberán operar 24/7, cuestionando que después de las 6:00 p.m. no se permita la presencia de autoridades, lo que facilita que contenedores contaminados evadan controles.

Con información de Saydie González.