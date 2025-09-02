Operación Convicción: capturan a cuatro personas por contaminación de contenedores en puerto del Pacífico

La Policía Nacional, en conjunto con el Ministerio Público y personal portuario, ejecutó este lunes un operativo en un puerto del Pacífico que permitió la aprehensión de cuatro personas presuntamente vinculadas a la contaminación de contenedores.

Las diligencias de allanamiento y registros se enmarcan en la Operación Convicción, investigación que inició en enero de 2025 tras el decomiso de 220 paquetes de presunta droga ocultos en un contenedor con destino a Francia.

De acuerdo con las autoridades, el cargamento tenía un valor comercial superior a los 14 millones de dólares, lo que representa un duro golpe contra el crimen organizado y las redes dedicadas al narcotráfico internacional.

La Policía Nacional informó que las investigaciones continúan con el propósito de determinar el grado de responsabilidad de los aprehendidos y avanzar en la desarticulación de la estructura delictiva que opera en los puertos del país.