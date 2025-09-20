Operación 'Sonido': autoridades decomisan más de 180 productos falsificados en Penonomé.

Como resultado, las autoridades decomisaron 186 artículos considerados como falsificados, entre ellos audífonos, fundas para celulares, cargadores y otros accesorios tecnológicos.

Penonomé, Coclé/La Fiscalía Superior Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual y Seguridad Informática del Ministerio Público, en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), llevó a cabo la "Operación Sonido" en Penonomé, provincia de Coclé.

De acuerdo con la entidad, el operativo se llevó a cabo con el objetivo de desarticular actividades ilícitas vinculadas a la venta de productos falsificados.

Mediante técnicas de investigación especializadas y avanzadas, se realizaron allanamientos en cuatro locales comerciales señalados por la presunta comisión del delito contra la propiedad industrial.

Como resultado, las autoridades decomisaron 186 artículos considerados como falsificados, entre ellos audífonos, fundas para celulares, cargadores y otros accesorios tecnológicos de marcas reconocidas, tanto estadounidenses como coreanas.