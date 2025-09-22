Dos aprehendidos y dos armas decomisadas tras operativo policial en San Miguelito

Ambos aprehendidos y las armas decomisadas fueron entregados a las autoridades competentes para los trámites judiciales correspondientes.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Policía Nacional realizó un operativo que resultó con la detención de dos individuos y el decomiso de dos armas de fuego en el distrito de San Miguelito. La diligencia se efectuó en los corregimientos de Belisario Frías y Belisario Porras.

En el sector de la 42, corregimiento de Belisario Frías, las autoridades intervinieron una aglomeración conocida como "parking". Un hombre, al notar la presencia policial, intentó huir, lo que provocó una breve persecución. Fue aprehendido con una pistola calibre 9 mm.

Horas más tarde, en Belisario Porras, las unidades policiales realizaban un patrullaje a pie cuando avistaron a varios hombres en actitud sospechosa. Estos individuos, al verse descubiertos, intentaron fugarse, abandonando un revólver calibre 357.

Ambos aprehendidos y las armas decomisadas fueron entregados a las autoridades competentes para los trámites judiciales correspondientes.