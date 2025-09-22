Con cédula en mano, cientos acuden a feria del IMA en Mateo Iturralde

Para la venta de los productos se ha habilitado un dispositivo de Asistente Digital Personal (PDA) .

Ciudad de Panamá, Panamá/Cientos de personas acudieron este lunes 22 de septiembre a la feria del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en los predios de la Junta Comunal de Mateo Iturralde en San Miguelito.

Aunque estaba pautada para empezar a las 8:00 a. m., las autoridades adelantaron el inicio de la venta, ya que el personal llegó al área desde la madrugada, al igual que los consumidores.

Para la venta de los productos se ha habilitado un dispositivo de Asistente Digital Personal (PDA).

Funcionarios del IMA los reciben y, una vez se escanea el código QR de la cédula de identidad personal, los consumidores pueden ingresar a comprar.

La medida, que ya se utilizaba para la compra de arroz, se ampliará ahora a otros productos de la canasta básica, según informó la semana pasada el director general del IMA, Nilo Murillo.

El mecanismo permitirá que cada persona pueda adquirir los mismos productos de nuevo solo después de transcurridos siete días desde su última compra. Algunos de los alimentos incluidos en este control son aceite, sal, azúcar, menestras, enlatados y otros productos de primera necesidad.

Yolima Tejada, directora nacional de Ferias IMA, dijo que esperaban alrededor de 2,000 personas, por lo que tienen la logística y los productos listos para la venta.

El dispositivo está creado para controlar la venta y las personas pueden llevar sus 25 libras de arroz por B/.6.25.

Se estima que en esta feria había 10,000 libras de arroz para disposición de los consumidores.

Con información de Yami Rivas