La lectura del etiquetado es la clave para diferenciar entre un producto lácteo original y uno sucedáneo

Isael Díaz, gerente general de Lavery manifestó que l os productos sucedáneos son una alternativa para personas con condiciones de salud que les impiden consumir lácteos, como la intolerancia a la lactosa.

Ciudad de Panamá, Panamá/El debate sobre la distinción entre productos originales y sucedáneos en Panamá ha cobrado fuerza, especialmente en la industria láctea. Este tema, que ha llegado a la Asamblea Nacional, resalta la importancia de la claridad para el consumidor. La discusión se centra en cómo las personas pueden diferenciar lo que compran, garantizando su derecho a elegir de forma informada.

Este debate no se limita a la calidad o valor nutricional de los productos, sino que también considera el impacto en la competencia del mercado y el derecho del consumidor a la información.

Isael Díaz, gerente general de Lavery, dijo en TVN Noticias que los productos originales, como un queso, cumplen con normas específicas y están compuestos exclusivamente por lácteos. Por otro lado, los productos sucedáneos son una opción en el mercado que pueden tener una composición diferenciada, usando ingredientes como aceites o proteínas vegetales.

Díaz manifestó que la única forma de diferenciarlos es leyendo la lista de ingredientes. Pues un producto lácteo original solo debe contener lácteos y sus derivados. Añadió que si en la etiqueta se encuentran ingredientes como aceite vegetal, proteína vegetal o proteína de soya, se trata de un producto sucedáneo, que no es lo mismo que un producto de mala calidad.

Sobre los beneficios de los productos sucedáneos, indicó que son una opción para personas con condiciones de salud que les impiden consumir lácteos, como la intolerancia a la lactosa. Reiteró que ofrecen un sabor y una textura similar, y en algunos casos, valores nutricionales parecidos, pero sin los componentes lácteos que pueden causar problemas.

Agregó que es fundamental que el consumidor, al momento de llegar al supermercado, esté informado sobre el producto que adquirirá. Señaló que, aunque la mayoría de los productos mencionan en su etiqueta si son "sucedáneos", "imitación" o "análogos", la verdadera necesidad es diferenciarlos claramente en los estantes del supermercado para evitar la confusión. La falta de esta diferenciación crea una competencia desleal.

El gerente de Lavery reiteró que queso Cremoso es un producto 100% queso y no una imitación.