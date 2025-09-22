Sinaproc realizará simulacro nacional de multiamenazas el próximo 13 de octubre

Ciudad de Panamá, Panamá/El director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith, anunció los detalles del simulacro de multiamenazas que se llevará a cabo a nivel nacional el próximo 13 de octubre a las 10:00 de la mañana. Este ejercicio, que busca preparar a la población ante desastres como terremotos, tsunamis e incendios, contará con la participación de más de 70 organizaciones públicas y privadas. Smith hizo un llamado a la ciudadanía para que inicie la evacuación en sus instalaciones sin necesidad de esperar una alarma, enfatizando la importancia de la preparación y la práctica para salvar vidas.

Smith señaló que es un evento a nivel nacional en el que se espera la participación de más de 70 organizaciones, tanto públicas como privadas. Es un simulacro de multiamenaza, lo que significa que cada provincia, e incluso cada instalación, podrá definir el tipo de amenaza que va a trabajar, como terremotos, incendios o tsunamis.

En cuanto a los escenarios que se manejarán en el simulacro indicó que dependerán de la ubicación. Por ejemplo, en Chiriquí, suelen preferir simulacros de terremoto o tsunami, especialmente en áreas costeras como Puerto Armuelles. Aquí, en la ciudad de Panamá, los principales escenarios serán terremotos e incendios, con algunas zonas costeras preparándose para inundaciones. La idea es que la gente practique cómo reaccionar.

Smith reiteró que el simulacro comenzará el 13 de octubre a las 10 de la mañana. No habrá una alarma o señal específica, usted simplemente debe iniciar el proceso de evacuación a esa hora en su instalación. Una evacuación simple puede durar entre 10 y 20 minutos, y no debería interrumpir las operaciones normales del día.

Recomendaciones en caso de tsunami, terremoto e incendio

El director del Sinaproc manifestó que lo más importante es estar pendiente de la información oficial y haber planificado con antelación.

Si el escenario es un tsunami, lo primero es buscar un sitio alto. Es fundamental haber definido de antemano la ruta de evacuación. Señaló que si se encuentra en un edificio, puede buscar refugio en un piso elevado, como un décimo o quinto piso, dependiendo de la estructura.

En tanto que, en caso de un sismo, no se debe evacuar de inmediato. Expresó que la mayoría de las muertes ocurren por la caída de objetos, no por el movimiento de la tierra. Reiteró que la evacuación debe iniciar una vez que el sismo haya terminado. Después, se debe ir al punto de encuentro y contar a las personas para asegurar que todos estén a salvo antes de considerar regresar a la instalación.

Mientras que en situaciones de incendio, dijo que la evacuación debe ser inmediata y rápida. Reiteró que es crucial tener las vías de escape despejadas y las puertas que abran sin obstáculos. Al momento de abrir una puerta, la recomendación de los bomberos es tocarla con la parte posterior de la mano para verificar la temperatura y evitar una explosión de fuego.

Caso de adultos mayores con Alzheimer

En cuanto a la recurrencia por búsqueda de adultos mayores con Alzheimer, Smith indicó que de cada diez personas reportadas como desaparecidas, al menos tres tienen una patología reconocida como el Alzheimer.

"Esto es un llamado de atención a la población sobre la importancia de cuidar a nuestros adultos mayores. A menudo, viven solos, lo que los hace más vulnerables", sostuvo. Agregó que una recomendación simple es que lleven alguna identificación con información de contacto. Aconsejó que es crucial que la familia distribuya el cuidado de los abuelos, para que la carga no recaiga sobre una sola persona.