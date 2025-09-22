La Calzada de Amador amanece llena de basura después del fin de semana; personal de la AAUD pide conciencia ciudadana

Solicitan apoyo a la ciudadanía para que realice una mejor disposición de la basura.

Ciudad de Panamá, Panamá/Personal de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario de Panamá (AAUD) amaneció este lunes limpiando las áreas de la Calzada de Amador, repleta de basura de manera concurrente, luego de las actividades de fin de semana, según informaron a TVN Noticias.

Reiteran que es una situación repetitiva y las personas hacen mala disposición de los desechos en este importante punto para el turismo en la capital panameña.

“Cada vez que hay actividades hacen mal uso de los desechos”, dijo Adalbis Badillo, jefa de proyectos de la AAUD.

Agregó que dejan en el lugar latas, palitos para colocar carnes, aceite, carbón, plásticos y toda clase de basura.

Aclaró que entran diariamente a Amador para hacer el aseo, pero este lunes un total de 20 personas limpian toda el área.

Badillo indicó que mucha de esa basura a veces representa un peligro para el personal de la AAUD.

Reiteró el llamado a los comerciantes y a la ciudadanía.

La Calzada de Amador, también conocida como el Causeway, es uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad de Panamá. Conectando la parte continental con cuatro islas (Naos, Culebra, Perico y Flamenco), este terraplén artificial de 6 kilómetros de largo ofrece una de las vistas más impresionantes del canal de Panamá y el skyline de la ciudad. Además de su importancia histórica y estratégica, la calzada es un vibrante centro de recreación y turismo.

Con información de Heidy Leane Morán.