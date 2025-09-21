Cámara Marítima de Panamá da espaldarazo a Mulino y rechaza el anteproyecto 119

La Cámara Marítima de Panamá advirtió que modificar o revocar contratos vigentes sin los procesos legales y técnicos adecuados pondría en riesgo la estabilidad de Panamá como hub logístico global, lo que podría afectar la credibilidad del país en el ámbito internacional.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Cámara Marítima de Panamá (CMP) reiteró este domingo 20 de septiembre que la seguridad jurídica es un pilar fundamental para mantener la confianza de inversionistas, clientes internacionales y usuarios de la plataforma logística del país.

De igual forma, calificaron como positivas y responsables las declaraciones del presidente José Raúl Mulino en relación con el anteproyecto de Ley 119, recientemente prohijado en la Asamblea Nacional.

En un comunicado, la CMP advirtió que modificar o revocar contratos vigentes sin los procesos legales y técnicos adecuados pondría en riesgo la estabilidad de Panamá como hub logístico global, lo que podría afectar la credibilidad del país en el ámbito internacional.

Te podría interesar: Ferrocarril del Canal: Mulino advierte que vetará derogatoria del contrato ley

Asimismo, destacaron la importancia de que cualquier revisión o auditoría de concesiones se realice dentro del marco legal, con transparencia y sin debilitar la institucionalidad.

La organización destacó que su prioridad es garantizar que la conectividad transístmica —Canal, puertos y otras infraestructuras estratégicas— siga siendo competitiva, sostenible y confiable para el comercio internacional, además de mantenerse como fuente de empleo, progreso y oportunidades para la población panameña.

La Cámara Marítima reiteró su disposición a trabajar de la mano con el Gobierno Nacional y la Asamblea Nacional en iniciativas que fortalezcan la plataforma marítima y logística, pero subrayó que dicho esfuerzo debe estar acompañado de respeto a la ley, estabilidad contractual, seguridad jurídica y la preservación de la reputación internacional de Panamá.

El anteproyecto de ley 119 deroga la Ley 15 de 17 de febrero de 1998, que aprueba el contrato entre el Estado y la Sociedad de Panamá Canal Railway Company, para desarrollar, construir, operar, administrar, renovar, modificar y dirigir el ferrocarril de Panamá y sus terminales intermodales.