Cámara Marítima de Panamá da espaldarazo a Mulino y rechaza el anteproyecto 119

La Cámara Marítima de Panamá advirtió que modificar o revocar contratos vigentes sin los procesos legales y técnicos adecuados pondría en riesgo la estabilidad de Panamá como hub logístico global, lo que podría afectar la credibilidad del país en el ámbito internacional.

Ferrocarril del Canal de Panamá
Ferrocarril del Canal de Panamá / TVN Noticias

Ciudad de Panamá, Panamá/La Cámara Marítima de Panamá (CMP) reiteró este domingo 20 de septiembre que la seguridad jurídica es un pilar fundamental para mantener la confianza de inversionistas, clientes internacionales y usuarios de la plataforma logística del país.

De igual forma, calificaron como positivas y responsables las declaraciones del presidente José Raúl Mulino en relación con el anteproyecto de Ley 119, recientemente prohijado en la Asamblea Nacional.

En un comunicado, la CMP advirtió que modificar o revocar contratos vigentes sin los procesos legales y técnicos adecuados pondría en riesgo la estabilidad de Panamá como hub logístico global, lo que podría afectar la credibilidad del país en el ámbito internacional.

Asimismo, destacaron la importancia de que cualquier revisión o auditoría de concesiones se realice dentro del marco legal, con transparencia y sin debilitar la institucionalidad.

La organización destacó que su prioridad es garantizar que la conectividad transístmica —Canal, puertos y otras infraestructuras estratégicas— siga siendo competitiva, sostenible y confiable para el comercio internacional, además de mantenerse como fuente de empleo, progreso y oportunidades para la población panameña.

La Cámara Marítima reiteró su disposición a trabajar de la mano con el Gobierno Nacional y la Asamblea Nacional en iniciativas que fortalezcan la plataforma marítima y logística, pero subrayó que dicho esfuerzo debe estar acompañado de respeto a la ley, estabilidad contractual, seguridad jurídica y la preservación de la reputación internacional de Panamá.

El anteproyecto de ley 119 deroga la Ley 15 de 17 de febrero de 1998, que aprueba el contrato entre el Estado y la Sociedad de Panamá Canal Railway Company, para desarrollar, construir, operar, administrar, renovar, modificar y dirigir el ferrocarril de Panamá y sus terminales intermodales.

Ferrocarril Cámara Marítima Panamá Anteproyecto de Ley
