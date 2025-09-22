Clima en Panamá: Imhpa advierte sobre lluvias y alto riesgo por radiación UV para este lunes

Vientos variables y oleaje moderado, sumados a las fuertes lluvias, marcan el pronóstico de hoy.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió un aviso de vigilancia para este lunes 22 de septiembre, previendo un día con condiciones meteorológicas variables y riesgos tanto por precipitaciones como por radiación solar. Los suelos ya presentan un alto nivel de saturación, lo que aumenta el riesgo de inundaciones.

Clima y temperaturas

Durante la mañana, se esperan aguaceros aislados con actividad eléctrica en áreas marítimas, así como chubascos en Bocas del Toro, Colón, zonas bajas de Chiriquí, Los Santos, Panamá Oeste y Panamá.

El panorama se intensificará por la tarde, con aguaceros dispersos de moderados a fuertes acompañados de tormentas eléctricas en Chiriquí, Veraguas, la Cordillera Central y Darién. Se esperan lluvias fuertes y aisladas en el resto del país, concentradas principalmente en las zonas montañosas.

Para la noche, el Imhpa pronostica lluvias aisladas en las regiones Occidental y Central, así como en sectores de Colón, Panamá Oeste, Panamá y Darién.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 22°C y 26°C en la Cordillera Central, y entre los 28°C y 31°C en el resto del país.

Vientos

En cuanto a los vientos, se esperan velocidades menores a 15 km/h en la mañana y noche, aumentando hasta 20 km/h en la tarde en la vertiente del Pacífico.

Radiación UV y condiciones marítimas

Además, se advierte sobre los altos índices de radiación UV-B, con niveles de riesgo que van de alto a muy alto en todo el territorio nacional.

Las condiciones marítimas serán de oleaje moderado, con olas de hasta 0.6 metros en el Caribe y 1.2 metros en el Pacífico.

Imhpa le recuerda a la población a seguir todas las recomendaciones y normas de seguridad del Sistema Nacional de Protección Civil ante las condiciones meteorológicas.