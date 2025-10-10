Panamá registra el mejor desempeño en exportaciones de bienes desde 2010, afirma el MICI

Este crecimiento del 5.3% interanual marca el mejor desempeño en exportaciones de bienes del país en los últimos quince años.

Ciudad de Panamá/Con un total de B/. 671.0 millones exportados entre enero y agosto de 2025, Panamá logró superar en B/. 33.7 millones el monto alcanzado en el mismo período del año anterior (B/. 637.3 millones), según el informe elaborado por la Oficina de Inteligencia Comercial del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

Este crecimiento del 5.3% interanual marca el mejor desempeño en exportaciones de bienes del país en los últimos quince años, impulsado principalmente por el repunte del camarón congelado, que ha desplazado al tradicional banano en participación dentro del total exportado.

El análisis por fracciones arancelarias revela que el banano, históricamente uno de los principales productos de exportación, representó el 9.0% del monto total, reflejando una baja vinculada al impacto de la huelga de trabajadores y a la salida de la empresa Chiquita en el segundo trimestre del año. En contraste, el camarón congelado alcanzó una participación del 11.8%, consolidándose como el producto líder.

Otros rubros con desempeño destacado fueron el aceite de palma en bruto (5.9%), mientras que las diez principales fracciones arancelarias concentraron el 52.9% de las exportaciones totales.

🔗También puedes leer: Economía de Panamá: Crecen exportaciones durante los primeros cinco meses de 2025

Desde una perspectiva más general, y de acuerdo con los capítulos del Sistema Armonizado, los principales grupos de productos exportados en este período fueron pescados y crustáceos (21.1%), frutas (13.4%), grasas y aceites (8.9%), fundición de hierro y acero (6.6%), madera (4.7%) y azúcares (4.6%).

En cuanto a los destinos, Estados Unidos se mantuvo como el principal socio comercial de Panamá, con una participación del 15.8% del total exportado, seguido por Taiwán (12.3%) y Países Bajos (8.2%). España ingresó por primera vez en el grupo de los diez principales destinos, desplazando a Tailandia. En conjunto, estos diez mercados concentraron el 69.4% de las exportaciones registradas.

Al incluir las exportaciones de valor agregado provenientes de regímenes especiales como zonas francas y Panamá Pacífico, el total exportado por Panamá ascendió a B/. 871.7 millones entre enero y agosto de 2025, lo que representa un incremento de B/. 11.2 millones (1.3%) en comparación con el mismo período de 2024.

Estos resultados reflejan la consolidación del sector exportador panameño y el impacto de las estrategias de diversificación productiva y apertura comercial impulsadas por el MICI en los últimos años.