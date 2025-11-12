Avanza instalación del alumbrado navideño en parques del distrito capital: el gran encendido será el 30 de noviembre

De acuerdo con Ricardo Araúz , del Departamento de Asuntos Administrativos del Municipio de Panamá , el evento marcará la apertura oficial de las festividades de fin de año y contará con un espectáculo musical.

Ciudad de Panamá/La magia de la Navidad comienza a sentirse en la ciudad de Panamá. La Alcaldía capitalina anunció que los trabajos de instalación del alumbrado navideño avanzan en todos los corregimientos del distrito, con miras al gran encendido que se realizará el 30 de noviembre en la fuente Anayansi, en la cinta costera, en el área del parador fotográfico.

De acuerdo con Ricardo Araúz, del Departamento de Asuntos Administrativos del Municipio de Panamá, el evento marcará la apertura oficial de las festividades de fin de año y contará con un espectáculo musical.

Tenemos planificado a partir del domingo 30 de noviembre realizar el encendido de la Navidad en la Cinta Costera, en la fuente de Anayansi, donde vamos a concentrar una gran cantidad de asistentes. Habrá un show musical para la apertura no solo del alumbrado en la Cinta Costera, sino también de todos los parques y espacios públicos que estamos iluminando para diciembre”, explicó Araúz.

Entre los espacios decorados destacan la Plaza Herrera, el Parque de Santa Ana, el Parque de Betania, el Parque de Pedregal y la Siesta de Tocumen, además de la propia cinta costera.

En total, más de 24 espacios públicos de las zonas central, este y norte del distrito capital contarán con iluminación y temáticas especiales.

Según la Alcaldía, el avance del proyecto de luces se encuentra en un 35%, mientras continúa la instalación de los elementos decorativos en tierra, que incluyen figuras de animales y motivos festivos.

Además, se informó que algunos parques permanecerán como espacios temáticos durante todo el año, con mantenimiento constante para que las familias puedan seguir disfrutándolos.

Las actividades decembrinas incluirán también el Desfile de Navidad, programado para el 14 de diciembre, con lo que se busca fomentar la convivencia familiar y el espíritu navideño en la ciudad.

Con información de Luis Carlos Velarde.