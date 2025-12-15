Acodeco realiza operativos en los comercios de Chiriquí

Las autoridades se encargan de realizar los operativos en centros comerciales y tiendas de la provincia de Chiriquí y se les hace un llamado a los consumidores a comparar precios y exigir la factura.

Chiriquí, Panamá/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que continúan desarrollando los operativos de verificación y orientación en distintos comercios de la provincia de Chiriquí, desde el inicio del mes de diciembre, con el objetivo de proteger los derechos de los consumidores.

El director regional de Acodeco, Rafael Corsareli, informó que, en Chiriquí, se están tomando acciones no solo en áreas comerciales, sino que también se desarrollan en abarroterías, supermercados y minisúper que se encuentran ubicados en todos los distritos de la provincia.

El personal de la institución se encarga de verificar el cumplimiento de la Ley de Protección al Consumidor y, a la vez, se encarga de brindar la orientación de los comercios.

El Acodeco en Chiriquí afirmó que se mantienen los operativos, y se ha solicitado a los consumidores caminar, comparar precios, solicitar la factura y los certificados de garantías, esto con el fin de evitar irregularidades para así evitar la presentación de denuncias.

De acuerdo con los funcionarios, las entidades se encargaron de informar que las faltas más detectadas durante las inspecciones han sido la ausencia de precios a la vista, establecer las ofertas de forma clara y, sobre todo, los alimentos y juguetes que se encuentren en buenas condiciones.

