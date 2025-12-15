Estudio de Telered destaca oportunidades para impulsar la educación financiera y migrar hacia pagos digitales

El 28% de los panameños prefieren seguir realizando sus pagos en efectivo porque consideran que es más rápido y les permite tener un mejor control de sus gastos.

Ciudad de Panamá/En Panamá, el 48% de los pagos que se realizan en los puntos de ventas son en efectivo, a pesar de que el país cuenta con una robusta cartera de servicios financieros innovadores y sostenibles, reveló un reciente estudio de mercado presentado por Telered, principal procesador de pagos electrónicos en Panamá, y elaborado por la encuestadora Dichter & Neira.

El principal obstáculo para reducir el uso del efectivo en Panamá no es la falta de tecnología, sino el arraigo cultural de sus ciudadanos hacia este medio de pago destaca el estudio.

Estadísticas de Telered señalan que el 67% de la población se concentra en Panamá, Panamá Oeste y Colón. En esas tres provincias también se ubica el 72% de los cajeros automáticos y el 82% de los puntos de venta del país.

“La tecnología la tenemos y la estamos implementando. Panamá está entre los países que más está acelerando esta opción digital. Estamos poniendo las plataformas digitales a disposición, pero hay un tema cultural que hay que trabajar de la mano de una estrategia de educación financiera", manifestó Alexander Acosta, Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General de Telered.

En promedio, el 28% de los panameños encuestados por Dichter & Neira, prefieren seguir pagando en efectivo porque consideran que es más rápido y les permite tener un mejor control de sus gastos. Esta tendencia se acentúa con mayor fuerza en el interior del país.

El estudio señala que, en 2024, los panameños no reemplazaron el efectivo como forma de pago, pese a que han ingresado muchas más innovaciones tecnológicas en todo el segmento de comercio y medios de pago.

Esta tendencia se observa en los distintos tipos de comercios. En farmacias, el 50% de los clientes paga en efectivo frente a un 17% que usa tarjeta de débito. En supermercados, el 49% prefiere efectivo y un 24% tarjeta de débito. Al comprar gasolina, el 45% paga en efectivo y el 19% con tarjeta de débito.

De forma similar, en almacenes y tiendas por departamento, el 44% de los encuestados elige pagar en efectivo, mientras que el 23% lo hace con tarjeta de débito. En restaurantes y locales de comida rápida, el 35% utiliza efectivo y el 19% débito, y en la compra de electrodomésticos, un 32% paga en efectivo frente a un 25% que prefiere el débito.

“Avanzar hacia una economía sin efectivo es mucho más que un cambio tecnológico. Es una transformación que impacta al ciudadano, a las empresas, al gobierno y al medio ambiente”, asegura el Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General de Telered.

El directivo añade que, en Panamá, la digitalización del sistema financiero avanza. El país cuenta con transferencias en tiempo real, pagos de servicios totalmente digitalizados y un comercio electrónico en constante crecimiento. Estos avances demuestran que la infraestructura tecnológica está lista y que los panameños ya están incorporando hábitos digitales en sus transacciones diarias.

Según datos de Telered, en un día de operación en Panamá, a través de todos los medios digitales se hacen un millón 100 mil transacciones y se mueven 450 millones de dólares.

“Lo que nos hace falta es poder dar elsalto del papel al dato, del trámite al servicio, del gasto al impacto al ciudadano”, reiteró Alexander Acosta, CEO de Telered.