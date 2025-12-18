Vivir con asma, una historia de lucha y control

El asma es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta a más de 262 millones de personas en el mundo y causa 450 mil muertes cada año, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ciudad de Panamá/Miguel vive con asma desde que tenía 12 años. Durante mucho tiempo pensó que solo tenía poca resistencia y otras veces una alergia pasajera, hasta que una crisis respiratoria lo llevó al hospital. Desde entonces ha aprendido que vivir con asma no se trata solo de medicación, sino de conocer su cuerpo, evitar los desencadenantes y aprender a respirar con conciencia. Como Miguel, miles de panameños enfrentan cada día los desafíos de esta enfermedad silenciosa pero controlable.

El asma es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta a más de 262 millones de personas en el mundo y causa 450 mil muertes cada año, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En América Latina impacta a 40 millones de pacientes y en Panamá afecta a 1 de cada 10 adultos, siendo las mujeres el grupo más vulnerable.

El reto de controlar una enfermedad que se subestima

Esta enfermedad provoca episodios de dificultad respiratoria, tos, opresión en el pecho y sibilancias. Sus principales desencadenantes son el humo, el polvo, la contaminación, el estrés y las infecciones respiratorias. Aunque no se puede prevenir, sí puede controlarse con un diagnóstico adecuado, tratamientos de mantenimiento y educación del paciente.

En Panamá, el mal diagnóstico sigue siendo un obstáculo. Muchas personas tratan sus síntomas con inhaladores sin supervisión médica, lo que incrementa el riesgo de crisis graves y hospitalizaciones. Estudios revelan que el 60% de los pacientes asmáticos no tiene un control adecuado de su enfermedad por desconocimiento.

El manejo efectivo del asma requiere identificar su tipo y nivel de gravedad. Las pruebas de función pulmonar, estudios de alergias, radiografías y gasometría arterial son esenciales para establecer un tratamiento preciso. Los medicamentos inhalados como broncodilatadores y corticosteroides son la base del control, ayudando a reducir la inflamación y mejorar la función respiratoria.

Avances médicos y calidad de vida

Los avances terapéuticos incluyen tratamientos combinados y anticuerpos monoclonales para casos severos que permiten disminuir las exacerbaciones y mejorar la calidad de vida del paciente. Según el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), un diagnóstico temprano y un plan de manejo personalizado son claves para lograr un control óptimo.

El costo de tratar el asma varía según su severidad, pero las crisis no controladas pueden implicar hospitalizaciones y pérdida de productividad. Por eso, los expertos recomiendan mantener el seguimiento médico, evitar el tabaco y la contaminación, y no interrumpir los tratamientos cuando se presenten mejoras.Miguel ha aprendido que el asma no define su vida. Con acompañamiento médico, medicación constante y cambios en el estilo de vida, puede hacer ejercicio, viajar y trabajar sin miedo a una crisis. Su historia es reflejo de lo que los especialistas insisten en promover que, con educación y adherencia, el asma no limita la vida, sino que puede mantenerse bajo control.