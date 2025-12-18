ENA celebra la Navidad con niños de San Miguelito a través del deporte

La actividad contó con la participación especial de los futbolistas Juan Ramón Solís y Gabriel Torres, quienes compartieron con los niños y niñas, motivándolos a soñar en grande.

En un ambiente de alegría, unión y espíritu navideño, la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) llevó a cabo la actividad ‘Un Gol por la Navidad’
Redacción Digital
18 de diciembre 2025 - 16:51

Ciudad de Panamá/En un ambiente de alegría, unión y espíritu navideño, la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) llevó a cabo la actividad ‘Un Gol por la Navidad’, una jornada deportiva creada para celebrar estas fiestas junto a niños y niñas de las escuelas de fútbol del distrito de San Miguelito, donde el deporte se convirtió en una herramienta de integración y convivencia.

Junto con la Fundación Formando Talentos, ENA organizó esta actividad para que los participantes vivieran una experiencia que integró deporte, recreación y valores. A través de un torneo infantil, la iniciativa promovió principios como el compañerismo, el respeto, el juego limpio y la solidaridad, reafirmando el compromiso de ENA con la inclusión, la igualdad de género y el desarrollo integral de la niñez.

Junto con la Fundación Formando Talentos, ENA organizó esta actividad para que los participantes vivieran una experiencia que integró deporte, recreación y valores.
Un Gol por la Navidad” fue concebido como una forma significativa de cerrar el año, transmitiendo un mensaje de esperanza y unión, y demostrando que el deporte puede convertirse en un espacio seguro para compartir, aprender y celebrar en comunidad. La jornada estuvo marcada por sonrisas, entusiasmo y un fuerte sentido de pertenencia, tanto dentro como fuera de la cancha.

“Un Gol por la Navidad” fue concebido como una forma significativa de cerrar el año.
La actividad contó además con la participación especial de los futbolistas Juan Ramón Solís y Gabriel Torres, quienes compartieron con los niños y niñas, motivándolos a soñar en grande y la relevancia de no solo robustecer el cuerpo mediante el deporte, sino también cultivar la mente sin cesar, aprendiendo y fortaleciendo a través del estudio y la lectura.

Con este tipo de iniciativas, ENA reafirma su compromiso social y su apuesta por generar espacios que fortalezcan la convivencia, la ilusión y el bienestar de las comunidades, especialmente en fechas tan significativas como la Navidad.

contenido patrocinado contenido comercial Empresa Nacional de Autopistas (ENA)
