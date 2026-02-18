Colón: Varias parejas dicen 'sí' en boda múltiple

Entre los protagonistas de la jornada estuvo Herny González , quien aseguró que la oportunidad de formalizar su unión fue una bendición para su vida y su familia.

Colón/En un ambiente amor, fe y esperanza, nueve parejas contrajeron matrimonio en una ceremonia celebrada en la parroquia Santa María de Belén, donde familiares y amigos acompañaron a los nuevos esposos en este paso significativo de sus vidas.

El sacerdote Luis Martínez, párroco del templo, destacó que el matrimonio es una vocación abierta para todos, sin importar la edad. Señaló que durante la celebración se evidenció la decisión consciente de las parejas de consagrar su unión ante Dios.

“No hay edad para el matrimonio. Hemos visto distintas parejas que se han consagrado a Dios y que han decidido unirse en libre alianza ante el Señor para vivir entregados en fidelidad”, expresó el sacerdote.

Asimismo, exhortó a los recién casados a mantener firme su compromiso espiritual. “Sigan perseverando y creciendo en la fe que Dios nos entrega a todos”, añadió.

Entre los protagonistas de la jornada estuvo Herny González, quien aseguró que la oportunidad de formalizar su unión fue una bendición para su vida y su familia. "Es una felicidad que no me cabe en el pecho".

“Se me presentó la oportunidad para esta bendición”, comentó. Además, aprovechó para enviar un mensaje a los jóvenes: “Que se alejen de la delincuencia. Quien tiene pareja que se case, porque es una bendición”, afirmó.

Por su parte, Yahir, otro de los contrayentes, relató que llevaba 13 años junto a quien hoy es su esposa, y que finalmente decidieron dar este paso para fortalecer su relación bajo el sacramento del matrimonio.

La ceremonia no solo marcó un compromiso legal y religioso, sino también un mensaje de esperanza para la comunidad, recordando que el amor, la fe y la perseverancia pueden ser el cimiento de un proyecto de vida duradero.

Con información de Néstor Delgado.