Kim Kardashian y Lewis Hamilton: el respaldo de su familia ante una relación cautelosa

De acuerdo con fuentes cercanas citadas por Page Six, la familia Kardashian respalda este nuevo capítulo en la vida sentimental de Kim Kardashian, siempre y cuando se mantenga con discreción y sin presiones externas.

Tras años marcados por la intensa exposición de su divorcio con Kanye West, el acercamiento con Hamilton es visto como una etapa más serena. Una fuente familiar fue contundente al resumir la postura del clan: “Déjenla ser feliz”. Esa frase refleja el deseo de que Kim pueda avanzar sin repetir dinámicas conflictivas del pasado, especialmente luego de enfrentar episodios de ataques públicos y tensiones mediáticas durante su separación.

Desde el entorno de Kardashian, Lewis Hamilton es percibido como una figura positiva. Personas cercanas aseguran que es visto como alguien amable, respetuoso y alejado de la polémica, cualidades que la familia valora profundamente luego del complejo proceso vivido con su exmarido. La prioridad, señalan, es no alterar el delicado equilibrio alcanzado en la coparentalidad entre Kim y Kanye.

Ese cuidado explica por qué la relación, de existir, se mantiene lejos de anuncios oficiales. Según una fuente citada por Daily Mail, hay una clara intención de evitar reacciones innecesarias por parte de West, quien en el pasado mantuvo una relación cordial con el piloto británico. “Kim no quiere que esto parezca una provocación”, explicó la fuente, subrayando que la discreción no responde a falta de interés, sino a una estrategia de protección familiar.

Aun así, el respaldo interno no se oculta. Kris Jenner, matriarca del clan Kardashian-Jenner, tendría desde hace años una opinión favorable sobre Hamilton. De acuerdo con The Sun, Jenner incluso habría bromeado en el pasado sobre la posibilidad de “casar” a alguna de sus hijas con el campeón de Fórmula 1, un comentario que hoy resurge en tono anecdótico ante los rumores actuales.

Las recientes apariciones de Kim Kardashian y Lewis Hamilton en Europa alimentaron aún más las especulaciones. Un viaje que incluyó estancias en Inglaterra y Francia, con paradas en un exclusivo hotel de los Cotswolds y una posterior visita a París, no pasó desapercibido para la prensa. Sin embargo, desde la familia insisten en que no se trató de una presentación oficial ni de un anuncio encubierto.

Una fuente cercana fue clara al respecto: “Kim no quiere lanzar públicamente algo que no sabe si será serio”. La empresaria, aseguran, prefiere vivir el proceso en privado antes de exponerlo al escrutinio mediático que históricamente ha rodeado su vida personal.

La pareja se dejó ver en el Super Bowl.

Además del aspecto sentimental, Kim Kardashian atraviesa una etapa de fuerte crecimiento personal y profesional. Madre de cuatro hijos, recientemente completó sus estudios de Derecho y se prepara para rendir el examen de habilitación, un paso clave en su objetivo de ejercer legalmente. En paralelo, continúa consolidando su imperio empresarial con Skims, marca que acaba de anunciar una alianza estratégica con Nike para una nueva línea de indumentaria deportiva femenina.

Desde su círculo íntimo, remarcan que cualquier relación debe adaptarse a esa agenda exigente y no desplazar sus prioridades actuales. Esa postura no es nueva. En enero, durante una conversación con su hermana Khloé, Kim ya había dejado en claro que llevaba tiempo sin salir con nadie y que su enfoque principal estaba puesto en su familia.

Hoy, ese mensaje parece seguir vigente, con un matiz adicional: avanzar, disfrutar y cuidar su bienestar, siempre lejos del caos.