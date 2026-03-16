Frank-Walter Steinmeier, presidente de Alemania, inicia visita histórica a Panamá

El encuentro forma parte de una gira que el mandatario europeo realiza por América Latina, la cual también incluirá visitas a Guatemala y México , con una agenda enfocada en fortalecer los vínculos económicos, políticos y comerciales con la región.

Ciudad de Panamá, Panamá/El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, recibió este lunes 16 de marzo al presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, en el inicio de la agenda bilateral entre ambos países.

De acuerdo con información del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, la visita oficial marca un momento histórico en las relaciones diplomáticas entre Panamá y Alemania, ya que es la primera vez que un jefe de Estado alemán visita territorio panameño.

El encuentro forma parte de una gira que el mandatario europeo realiza por América Latina, la cual también incluirá visitas a Guatemala y México, con una agenda enfocada en fortalecer los vínculos económicos, políticos y comerciales con la región.

Steinmeier, quien ocupa la presidencia de Alemania desde 2017, es una de las figuras más influyentes de la política alemana contemporánea. Antes de asumir la jefatura del Estado, se desempeñó como ministro de Asuntos Exteriores y fue jefe de la Cancillería durante el gobierno de Gerhard Schröder. Su carrera ha estado marcada por una fuerte orientación hacia la diplomacia y el fortalecimiento de las relaciones internacionales de Alemania.

Las autoridades panameñas destacaron que la visita busca profundizar la cooperación bilateral en áreas estratégicas y abrir nuevas oportunidades de colaboración entre ambos países. Además, se espera que durante la agenda oficial se aborden temas relacionados con comercio, inversiones y cooperación internacional.