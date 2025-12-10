Expulsan del concierto de Lady Gaga a influencer que agredió a Ariana Grande

Johnson Wen, de 26 años, intentó evadir los estrictos controles de seguridad disfrazado con gafas oscuras, un bigote postizo y varias pulseras para simular un look distinto al de sus fotografías registradas en los listados de vigilancia del evento.

El polémico creador de contenido australiano Johnson Wen, conocido en redes sociales como “Pyjama Man”, volvió a protagonizar un incidente público después de haber agredido a Ariana Grande meses atrás.

Esta vez, su intento de infiltrarse de incógnito en el concierto de Lady Gaga en Brisbane terminó con su expulsión inmediata del recinto, antes incluso de que la cantante comenzara el espectáculo del Mayhem Ball Tour.

Wen, de 26 años, intentó evadir los estrictos controles de seguridad disfrazado con gafas oscuras, un bigote postizo y varias pulseras para simular un look distinto al de sus fotografías registradas en los listados de vigilancia del evento. El personal de seguridad ya contaba con imágenes de su rostro y la instrucción expresa de impedir su entrada debido a sus antecedentes de comportamiento disruptivo en espectáculos internacionales.

A pesar de sus esfuerzos, la estrategia de Wen falló rápidamente. Según relataron asistentes en redes sociales, fueron los propios fans de Lady Gaga quienes lo identificaron en la zona de campo y alertaron de inmediato al equipo de seguridad. En cuestión de minutos, varios guardias lo rodearon y lo escoltaron fuera del estadio.

Te puede interesar: Rosalía vive un divertido susto por una cucaracha y revela todos los detalles de su 'Lux Tour 2026'

Te puede interesar: Kate Winslet arremete contra fármacos para adelgazar y alerta sobre la presión en redes

Videos publicados en TikTok, Instagram y X documentan el momento en que el influencer es retirado, mientras los asistentes lo abuchean y señalan.

“¡Ahí está! Ese es el tipo que atacó a Ariana”, gritó un seguidor. Otros se sumaron con frases como “Sáquenle la peluca” y “Respeta a las mujeres, imbécil”.

En una de las grabaciones se observa a los agentes retirándole las gafas, una acreditación y el brazalete que usaba para acceder al área de cancha, antes de conducirlo hacia una salida lateral. Lejos de mostrarse afectado, Wen giró varias veces hacia el público con una expresión sonriente, pese a la evidente desaprobación general.

Tras ser retirado, Wen publicó en su cuenta de Instagram un escueto mensaje que buscaba minimizar la situación: “Me sacaron del concierto de Lady Gaga. El show no empieza hasta las 8 pm. Los fans estaban abucheándome”.

El mensaje solo alimentó la discusión sobre su conducta, especialmente porque ocurre después de una serie de episodios que han encendido alarmas en distintos países.

El comportamiento de Wen no es nuevo. El influencer se hizo viral por abalanzarse sobre Ariana Grande durante un evento promocional de Wicked: For Good, un hecho que le valió duras críticas y mayor escrutinio por parte de las autoridades.

Además, según la Autoridad de Inmigración y Control Fronterizo de Singapur, Wen fue deportado del país el 23 de noviembre y tiene prohibido volver a ingresar. Sus problemas en escenarios públicos tampoco se limitan al ámbito musical: ha interrumpido eventos deportivos de alto perfil alrededor del mundo.

Entre sus antecedentes se encuentran:

Invadir la final olímpica de los 100 metros en París 2024.

Correr por el campo durante el Mundial de Críquet 2023.

Intentar sin éxito irrumpir en la cancha del Mundial Femenino de la FIFA, tras tropezar en el intento.

Infiltrarse en conciertos de Katy Perry, The Weeknd y The Chainsmokers.

En una audiencia reciente comentada por medios locales, Wen aseguró que no volvería a meterse en problemas. Sin embargo, el juez encargado del caso fue contundente al afirmar que su sentencia buscaba “enviar una señal” a cualquiera que intente imitarlos en eventos masivos.

El episodio en el concierto de Lady Gaga reafirma que, pese a estos antecedentes y a las restricciones internacionales que pesan sobre él, Wen continúa poniendo en riesgo la seguridad de figuras públicas y asistentes.