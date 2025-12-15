Selena Gómez y Benny Blanco reinventan la Navidad con su árbol excéntrico y raro

En su primera Navidad como matrimonio, la cantante y actriz y el productor musical sorprendieron a sus seguidores con una decoración tan personal como extravagante, encabezada por un árbol navideño que se aleja por completo de las clásicas esferas y luces convencionales. El resultado: una propuesta visual que combina humor, intimidad y un guiño a la cultura pop que no tardó en volverse viral.

La artista compartió en su cuenta de Instagram, el pasado 4 de diciembre, un carrusel de imágenes y videos que documentan cómo la pareja decoró su hogar para las fiestas. En los clips, Gómez, de 33 años, aparece junto a Blanco, de 37, colocando adornos mientras visten ropa cómoda y relajada. En uno de los momentos más comentados, ambos se besan frente al árbol, sellando la escena con una complicidad que emocionó a millones de seguidores.

La publicación fue acompañada por un mensaje breve pero significativo escrito por la cantante: “Nuestra primera Navidad como matrimonio”. El post ya acumula casi tres millones de “likes”, consolidándose como uno de los contenidos más celebrados por los fans de la pareja en lo que va del año.

Más allá del gesto romántico, lo que realmente captó la atención fue el peculiar estilo del árbol. En lugar de adornos tradicionales, Selena y Benny optaron por colgar recreaciones en miniatura de objetos cotidianos y surrealistas. Entre ellos destacan un bolso de Dior, un secador de pelo, una caja de pestañas postizas, un bote de pepinillos, un Dürüm e incluso un bote de leche. Todo, según se ha señalado en programas de entretenimiento, es artificial y de plástico, reforzando el carácter lúdico y conceptual de la decoración.

La original propuesta fue comentada en televisión por Tatiana Arús, quien no ocultó su sorpresa al analizar las imágenes. “No falta detalle, tiene una auténtica ciudad”, afirmó al mostrar el decorado completo, que va mucho más allá del árbol e incluye lo que parece ser un pequeño pueblo navideño montado dentro de la casa. La colaboradora también destacó la iluminación del espacio y pidió “un aplauso” para el árbol, subrayando que Selena no recurrió a las típicas bolas navideñas, sino a objetos inesperados y llamativos.

Según Arús, “está todo muy bien iluminado”, un detalle que refuerza la sensación de estar frente a una instalación artística más que ante una simple decoración festiva. La reacción de Alfonso Arús, visiblemente sorprendido, terminó de sellar el impacto mediático del inusual árbol.

Este momento llega poco después de que la pareja celebrara su primer Día de Acción de Gracias como esposos. En aquella ocasión, Gómez compartió una imagen de la mesa del comedor y escribió: “Estoy muy agradecida por todos ustedes hoy. Feliz Día de Acción de Gracias”. Desde el anuncio de su compromiso, Selena y Benny han mantenido una presencia constante y cercana en redes sociales, compartiendo instantes cotidianos que refuerzan su conexión con el público.

La historia de amor entre ambos comenzó a captar la atención en diciembre de 2023, cuando fueron vinculados sentimentalmente por primera vez. Un año después, en diciembre de 2024, anunciaron su compromiso con una publicación en la que la cantante escribió: “La eternidad comienza ahora”. Finalmente, el 27 de septiembre de 2025, celebraron una boda íntima en Sea Crest Nursery, en Santa Bárbara, California, con alrededor de 170 invitados entre familiares y amigos cercanos, según informó Vogue.

Hoy, Selena Gómez y Benny Blanco viven sus primeras fiestas decembrinas como esposos, y lo hacen a su manera: con creatividad, cercanía y un árbol de Navidad que, lejos de pasar desapercibido, se ha convertido en un reflejo perfecto de su personalidad y de esta nueva etapa en común.