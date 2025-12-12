Christian Nodal exige claridad sobre millones entregados a Cazzu para su hija Inti

El equipo legal del cantante también criticó la difusión en medios de documentos previos vinculados al caso, señalando que se trataba de información confidencial.

El conflicto entre los artistas continúa escalando y sumando episodios mediáticos.

Esta vez, el representante legal del cantante mexicano difundió un comunicado que aclara las motivaciones detrás de la demanda interpuesta contra la artista argentina, revelando que el propósito central del proceso no es discutir la custodia ni la manutención, sino aclarar el destino de los recursos económicos entregados para la crianza de su hija, Inti.

El documento, compartido por el programa Ventaneando, detalla que Nodal busca comprobar que los millones de pesos mexicanos que afirma haber proporcionado a Cazzu fueron usados en beneficio directo de la menor. Según el abogado, la acción legal responde a una preocupación legítima del artista respecto a posibles usos inadecuados del dinero.

En palabras del comunicado: “La pensión alimenticia no constituye el centro del litigio y no debe ser objeto de especulación pública que hasta ahora se ha hecho; sin embargo, las pruebas se están desahogando para demostrar el interés principal de mi representado, que es garantizar que los recursos destinados a su hija realmente se apliquen en su beneficio. Este proceso busca asegurar que las cantidades proporcionadas lleguen efectivamente a la menor y se utilicen para cubrir sus necesidades, ante dudas fundadas sobre que ello haya ocurrido de manera adecuada en el pasado, como es su derecho”.

El equipo legal del cantante también criticó la difusión en medios de documentos previos vinculados al caso, señalando que se trataba de información confidencial. Según la defensa, su divulgación podría perjudicar el “debido proceso” e intensificar la especulación mediática que rodea a la expareja.

Entre los documentos revelados anteriormente por Ventaneando se incluía uno que especificaba que Nodal entregaba a Cazzu un millón de pesos al mes, lo que equivaldría a más de 12 millones de pesos acumulados, presuntamente en efectivo, desde el inicio de la pensión. Dicho monto habría respondido, según el documento, a exigencias planteadas por la artista argentina.

Otro fragmento presentado por el programa muestra una declaración directa del cantante: “En las últimas ocasiones que he pedido a Julieta Emilia Cazzuchelli que autorice la expedición del pasaporte mexicano de nuestra hija, así como su ayuda para que ponga a disposición el visado de la menor para poder viajar y entrar a los Estados Unidos de América, aquella ha traído a colación de la pensión para nuestra hija, diciéndome que incremente los depósitos y transferencias que le hago”.

Te puede interesar: Matthew Perry: Médico involucrado en su muerte ahora es conductor de Uber y pide clemencia

Te puede interesar: Asesinato de Jubilant Sykes, nominado al Grammy: Lo que se sabe del crimen

Este señalamiento profundiza la disputa sobre la expedición de documentos oficiales para Inti, uno de los puntos que, según el abogado de Nodal, motivó iniciar un proceso legal para garantizar la nacionalidad mexicana de la niña, así como su capacidad de viajar.

La historia entre ambos artistas comenzó en 2022, poco después de la ruptura pública de Nodal con Belinda. La primera aparición oficial de la pareja ocurrió en junio de ese mismo año, durante un concierto en Guatemala. A las pocas semanas, Nodal confirmó el romance y dejó ver tatuajes dedicados a Cazzu, mientras ambos optaban por llevar una vida más reservada y se mudaban a Argentina para evitar la presión mediática.

En abril de 2023, Cazzu anunció su embarazo durante un show en el Movistar Arena de Buenos Aires, un momento que rápidamente se viralizó entre sus fans. Meses después, en septiembre de 2023, nació Inti, su hija, cuyo nacimiento fue celebrado públicamente con fotografías compartidas por ambos en redes sociales.

Tras casi dos años juntos, la separación llegó en mayo de 2024, anunciada por medio de comunicados simultáneos en Instagram donde explicaron que la decisión había sido mutua y que priorizarían la crianza compartida de su hija. No obstante, semanas más tarde, el inicio de la relación de Nodal con Ángela Aguilar reavivó el debate en redes y alimentó el interés mediático en torno a su vida personal.

El comunicado reciente abre una nueva etapa en el conflicto judicial entre Nodal y Cazzu, donde la supervisión del uso de los recursos destinados a Inti será parte fundamental del proceso. Mientras ambos continúan su carrera artística y mantienen fuerte presencia pública, el caso sigue evolucionando bajo la mirada atenta de los medios y los seguidores.