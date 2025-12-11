Asesinato de Jubilant Sykes, nominado al Grammy: Lo que se sabe del crimen

El mundo de la ópera y la música clásica está de luto tras confirmarse la muerte del reconocido barítono estadounidense de 71 años , quien fue hallado sin vida en su residencia en Santa Mónica, California.

El artista Jubilant Sykes, nominado al premio Grammy y admirado por su capacidad de fusionar la ópera con el góspel y el jazz, habría sido asesinado en circunstancias que hoy mantienen en shock a la industria musical. Las autoridades detuvieron a su hijo, identificado como Micah Sykes, como principal sospechoso del homicidio.

Según reportes de medios internacionales, el caso salió a la luz la noche en que las autoridades recibieron una llamada a la línea de emergencias. A las 9:20 p. m., una persona alertó al 911 indicando que el cantante estaba herido dentro de su vivienda. Al llegar al lugar, la policía confirmó que Sykes ya no presentaba signos vitales y que su muerte había sido violenta.

La teniente Erika Aklufi, del Departamento de Policía de Santa Mónica, describió la escena con detalles contundentes: “Los agentes llegaron y se pusieron en contacto con la persona que había dado el aviso, quien los condujo al interior de la vivienda, donde encontraron a un hombre adulto con heridas graves”.

Las lesiones, según las autoridades, correspondían a un ataque con arma cortopunzante. Minutos después del hallazgo, los oficiales realizaron una inspección dentro de la residencia y encontraron al hijo del artista. “El sospechoso, el hijo de la víctima, Micah Sykes, de 31 años, fue encontrado dentro de la residencia y detenido sin incidentes”, explicó la teniente Aklufi. El caso será remitido a la Fiscalía del Condado de Los Ángeles mientras se determina la participación exacta del joven en lo ocurrido.

Medios como Las Estrellas, de México, también confirmaron el arresto y mencionaron la incertidumbre jurídica que rodea al acusado: “El hijo fue fichado como sospechoso de homicidio. No se aclaró de inmediato si Micah cuenta con abogado”.

La tragedia desató una ola de mensajes de dolor y consternación en las redes sociales del cantante, donde seguidores, colegas y admiradores no tardaron en expresar su tristeza ante la pérdida repentina de una de las voces más singulares de la música estadounidense. Entre los comentarios más destacados se encuentran: “Lo siento mucho”, “Estoy completamente conmocionado por la noticia de la violencia sin sentido que te quitó la vida. ¡Que tu música siga viva y sea una inspiración para muchos!”, “Descansa en paz”, “Un hombre increíble y talentoso”, “Qué triste”, “Qué pérdida tan grande”.

Jubilant Sykes, nacido en 1954 en Los Ángeles, desarrolló una carrera que lo llevó a los escenarios más prestigiosos del mundo. Reconocido por su capacidad para mezclar la técnica clásica con la emotividad del góspel y la improvisación del jazz, Sykes actuó en espacios emblemáticos como la Ópera Metropolitana, el Carnegie Hall y la Filarmónica de Nueva York. Su talento fue ampliamente celebrado y, en 2010, fue nominado al Grammy por su interpretación del Celebrante en la grabación de “Bernstein: Mass”.

La repentina muerte del barítono ha dejado un vacío profundo en la comunidad musical, que lo recordaba como una figura innovadora, carismática y capaz de atravesar géneros con una naturalidad única. Mientras avanza la investigación, seguidores y artistas continúan rindiéndole homenaje y exigiendo justicia por lo ocurrido.

El caso sigue en desarrollo, y se espera que en los próximos días las autoridades entreguen más detalles sobre lo que realmente ocurrió dentro de la casa del cantante la noche de su asesinato. Por ahora, el legado de Jubilant Sykes permanece vivo en su música, en sus interpretaciones memorables y en la huella profunda que dejó en la escena artística internacional.