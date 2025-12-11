Matthew Perry: Médico involucrado en su muerte ahora es conductor de Uber y pide clemencia

Los documentos del caso señalan que, tras ser confrontado, Chávez cooperó rápidamente y ayudó a las autoridades a rastrear a los individuos considerados “más responsables”.

El proceso judicial contra Mark Chávez, el médico acusado de haber obtenido ketamina para el actor antes de su muerte, dio un giro inesperado tras revelarse su actual empleo.

Documentos judiciales obtenidos por Us Weekly confirman que Chávez, quien renunció a su licencia médica y enfrenta posibles sanciones penales, solicita clemencia al juez y asegura haber colaborado desde el inicio de la investigación.

Chávez informó a la corte el 3 de diciembre que dejó de ejercer como médico de urgencias tras su detención. Según explicó, la acusación formal no solo lo obligó a renunciar a su profesión, sino que también le provocó la pérdida de su principal fuente de ingresos y un profundo “descrédito público” que marcó su vida en el último año. Hoy, trabaja como chofer en Uber para sostenerse económicamente.

El exmédico también insistió en que la ketamina que proporcionó al otro implicado en el caso, el doctor Salvador Plasencia, no fue la misma que ocasionó la muerte del actor de Friends. Perry falleció el 28 de octubre de 2023, a los 54 años, y el informe forense concluyó que la causa fue “los efectos agudos de ketamina”.

Desde el inicio del proceso, Chávez aseguró haber asumido su responsabilidad y haber colaborado de inmediato con los investigadores. Por esa razón, su equipo legal solicitó que la sentencia sea equivalente al tiempo ya cumplido en detención, seguido de tres años de libertad condicional.

La fiscalía, sin embargo, propuso una medida más estricta: seis meses de arresto domiciliario, dos años de libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario. No obstante, reconoció que el acusado había brindado asistencia significativa para avanzar en la investigación.

Los documentos del caso señalan que, tras ser confrontado, Chávez cooperó rápidamente y ayudó a las autoridades a rastrear a los individuos considerados “más responsables”. Entre ellos, el ya mencionado Dr. Salvador Plasencia, quien fue sentenciado recientemente a 30 meses de cárcel y dos años de libertad supervisada.

La fiscalía sostiene que Chávez aportó pruebas clave contra Plasencia y declaró que este continuó suministrando ketamina al actor incluso cuando su salud “se estaba deteriorando”. Según los registros judiciales, ambos médicos colaboraron en septiembre de 2023 para distribuir ketamina de manera ilegal a Perry. Plasencia contactó a Chávez buscando viales destinados a un “paciente famoso” dispuesto a pagar un precio superior.

Para conseguir la sustancia, Chávez habría presentado recetas fraudulentas a nombre de un paciente sin su consentimiento. Posteriormente, Plasencia llevó la droga a la residencia del actor, donde lo inyectó y dejó un vial adicional. Describió la escena como “una mala película”.

En octubre de 2023, discutieron nuevamente la idea de seguir suministrando ketamina a Matthew Perry. Para mantener el flujo de medicamento, Chávez habría presentado documentos falsos ante proveedores médicos, a pesar de saber que Plasencia administraba el fármaco de forma insegura. En un episodio llamativo registrado en el expediente, Chávez llegó a reprender a su colega por haber inyectado al actor “en el asiento trasero de un automóvil estacionado en un acuario público en Long Beach”.

Ese mismo mes, Chávez recibió una notificación oficial: la Junta Médica de California lo investigaba por presuntamente haber tomado ketamina de una antigua clínica donde trabajó. El desarrollo de ese proceso disciplinario coincidió con los avances del caso federal por la muerte del protagonista de Friends.

Mientras se acerca su sentencia, Mark Chávez intenta recuperar parte de su vida laboral, aunque lejos de la medicina, mientras la justicia evalúa si su cooperación y responsabilidad asumida desde el inicio son suficientes para concederle una pena menor.