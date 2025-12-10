Dwayne 'The Rock' Johnson | Su hija oficializa su romance con la luchadora Tatyanna Dumas

La joven estrella de la WWE , conocida en el ring como Ava Raine , dejó claro que atraviesa uno de los momentos más felices de su vida, tanto en lo profesional como en lo personal.

La hija mayor del actor, Simone Johnson, sorprendió a sus seguidores al confirmar públicamente su relación, y lo hizo con un gesto que rápidamente se volvió tendencia: un video íntimo y emotivo publicado en la cuenta conjunta de Instagram que ambas abrieron recientemente.

El 7 de diciembre, Simone y Tatyanna compartieron un video lleno de momentos significativos de su relación, acompañado por la canción “Everything is Romantic” de Charli XCX. En el pie de foto, ambas escribieron una frase que resonó entre sus seguidores: “Desde el primer día… hasta todo lo que el tiempo no puede borrar”.

A lo largo del clip, se ve a la pareja disfrutando de viajes, cenas, paseos por la playa y muestras de cariño que evidencian la naturalidad y solidez de su vínculo. El video también incluyó un guiño directo a la letra del tema musical, acompañado de la frase: “Enamórate una y otra vez”.

Simone, de 24 años, y Tatyanna, de 26, decidieron abrir su cuenta conjunta de Instagram a inicios de noviembre, un espacio donde comparten su día a día como pareja y como luchadoras profesionales. En la biografía del perfil dejaron claro el espíritu que las guía: “Dos almas. Una historia. Explorando la vida como si fuera un evento principal”.

Para los fanáticos, esta ventana exclusiva ha sido una oportunidad única para seguir no solo sus viajes y entrenamientos alrededor del mundo, sino también el crecimiento de su relación, que lleva ya varios meses consolidándose.

La confirmación pública de su romance llegó semanas después de que ambas acompañaran a Dwayne Johnson en la alfombra roja del estreno de su película The Smashing Machine, el pasado septiembre. La presencia conjunta generó rumores en ese momento, pero ahora la pareja decidió compartir abiertamente su historia de amor.

Simone Johnson es la cuarta generación de una familia histórica dentro de la lucha libre, y aunque sigue los pasos de su padre, lo hace, como él mismo ha expresado, con una identidad propia. En una entrevista en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon en 2020, The Rock destacó la determinación y autenticidad de su hija:

“Seguir mis pasos suena a cliché. Ella realmente quiere crear y forjar su propio camino, lo cual es fundamental”, afirmó el actor de 53 años.

Y no dudó en elogiarla por su disciplina y dedicación en los últimos años, especialmente antes de firmar oficialmente con WWE NXT en 2022.“Me deja alucinado… se esforzaba al máximo, discretamente, sin llamar la atención. Aguantó y estoy muy, muy orgulloso de ella”, aseguró.

La madre de Simone, Dany García, también ha acompañado de cerca el crecimiento profesional de la joven luchadora, quien ha demostrado que su apellido es un legado, pero su carrera es totalmente suya.

Simone Johnson y Tatyanna Dumas representan una generación de talento joven dentro de la lucha libre que se abre camino con autenticidad, fuerza y una conexión personal que ha cautivado a miles de seguidores.

Su decisión de mostrar abiertamente su relación marca un precedente positivo dentro de la industria, donde la visibilidad y la diversidad han cobrado un rol cada vez más importante.

Con su romance ya confirmado, ambas continúan construyendo carreras prometedoras mientras comparten con el mundo su historia de amor, una que como ellas mismas escribieron nació “desde el primer día” y está hecha de todo aquello “que el tiempo no puede borrar”.