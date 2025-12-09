Miley Cyrus | Billy Ray Cyrus gana juicio tras falsa demanda sobre maternidad de la cantante

La batalla legal que puso a al padre de la cantante nuevamente en el foco mediático llegó a su fin.

El cantante estadounidense obtuvo una victoria contundente en el tribunal luego de que un juez desestimara la inusual demanda presentada por Jayme Lee, una mujer que aseguraba ser la madre biológica de Miley Cyrus. El fallo no solo descartó por completo las acusaciones, sino que también ordenó que el artista recupere los gastos legales generados durante el proceso.

La demanda, presentada en mayo, causó revuelo debido a la gravedad de las declaraciones de Lee y a la repercusión mediática que rodea a la familia Cyrus desde hace décadas. No obstante, tanto Billy Ray como su equipo legal respondieron con firmeza desde el primer día. En una declaración otorgada a Us Weekly, el abogado del músico fue categórico: “Billy Ray Cyrus y Tish Cyrus-Purcell son el padre y la madre biológicos, respectivamente, de Miley Cyrus”, enfatizando que todas las afirmaciones de Lee eran “falsas y absurdas”.

En su demanda, Jayme Lee afirmó que había dado a luz a Miley a los 12 años y que luego habría firmado un supuesto acuerdo privado de adopción con Billy Ray y Tish Cyrus. Según los documentos judiciales citados por Us Weekly, este supuesto contrato le habría otorgado la facultad de elegir el nombre de la artista y de trabajar como su niñera durante su infancia. Además, la mujer acusó a Cyrus de incumplimiento de contrato, fraude, interferencia ilegal con derechos parentales y daño emocional intencionado.

A pesar del carácter extremo de las afirmaciones, el equipo legal del cantante insistió en que no había evidencia alguna que respaldara estas acusaciones. El abogado reiteró que la demanda estaba diseñada únicamente para “hostigar a la familia Cyrus y malgastar los recursos del sistema judicial”, defendiendo que cada punto presentado por Lee era completamente infundado.

El proceso avanzó durante varios meses y se mantuvo en los titulares debido al impacto que podría tener sobre las figuras públicas involucradas. Sin embargo, en noviembre, la defensa de Billy Ray solicitó la desestimación formal del caso y volvió a recalcar que la narrativa presentada por Lee carecía totalmente de sustento.

Finalmente, el viernes 5 de diciembre, el tribunal emitió su decisión. La demanda fue desestimada con prejuicio, una figura legal que impide que la demandante presente nuevamente una denuncia con las mismas acusaciones. Asimismo, el juez autorizó que Billy Ray Cyrus recupere los honorarios y costos legales derivados de la disputa judicial, cerrando así un capítulo que el artista describió como innecesario y desgastante.

La resolución coincide con un periodo en el que la familia Cyrus ha vuelto a ser tema recurrente en los medios. Billy Ray y Tish Cyrus estuvieron casados desde 1993 hasta 2022 y son padres de Miley, Braison y Noah. Además, Billy Ray adoptó a Brandi y Trace, hijos de Tish de una relación anterior, y es padre de Christopher, fruto de una relación previa.

Te puede interesar: Navidad | Pescadores se vuelven sensación viral al ofrecer tours vestidos de Papá Noel

Te puede interesar: Al Pacino aclara rumores de boda: el anillo que confundió a Hollywood y su respuesta

A lo largo de los años, los conflictos internos y distanciamientos entre los miembros de la familia han alimentado titulares y especulaciones. Sin embargo, en fechas recientes, Miley aseguró que mantiene una relación respetuosa con ambos padres y que, con la madurez, ha aprendido a verlos como individuos. La cantante incluso expresó que celebra que cada uno haya encontrado estabilidad en sus nuevas etapas sentimentales.

La decisión del tribunal no solo reafirma la versión de Billy Ray Cyrus, sino que también descarta por completo cualquier narrativa alternativa sobre el origen de Miley. Con la desestimación de la demanda y la orden de reembolso de gastos, el caso queda oficialmente cerrado. Para el músico, el fallo marca el final de un episodio legal que, aunque llamativo, nunca tuvo bases sólidas para prosperar.