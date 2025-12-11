Leonardo DiCaprio critica la inteligencia artificial en el arte: 'No hay humanidad'

Las declaraciones del actor llegan en un momento clave: la temporada de premios está en marcha y One Battle After Another se posiciona como una de las grandes favoritas del año.

El actor Leonardo DiCaprio, recientemente nombrado “Artista del Año” por la revista Time, ha vuelto a encender el debate sobre el papel de la inteligencia artificial en la creación artística.

En una conversación profunda con la publicación estadounidense, el protagonista de Titanic y Revenant: El renacido fue categórico al afirmar que la tecnología jamás podrá igualar la sensibilidad humana.

“Creo que cualquier cosa que vaya a ser considerada auténticamente como arte tiene que provenir del ser humano”, aseguró el actor, dejando claro que, aunque reconoce algunas ventajas de las herramientas generativas, para él no existe reemplazo posible del creador humano.

DiCaprio señaló que la inteligencia artificial puede ofrecer resultados técnicamente impresionantes, especialmente en música, donde proliferan mashups o imitaciones hiperrealistas de voces icónicas.

“¿No has escuchado esas canciones que son mashups absolutamente brillantes y dices: ‘Oh Dios mío, este es Michael Jackson con un tema de The Weeknd’, o ‘Este es el funk de la canción de A Tribe Called Quest Bonita Applebum, hecho, ya sabes, con una voz tipo Al Green, y es brillante’?”, comentó.

Sin embargo, advirtió que estas piezas, pese a su espectacularidad técnica, carecen de la trascendencia emocional que distingue al arte real.

“Pero luego tiene sus 15 minutos de fama y simplemente se disipa en el éter de otra basura de internet. No hay un anclaje. No hay humanidad, por brillante que sea”, sentenció.

El actor, que actualmente promociona One Battle After Another, una de las películas más comentadas de la temporada, sostuvo que la IA solo puede funcionar como una herramienta de apoyo: “Podría ser una herramienta de mejora para que un cineasta joven haga algo que nunca hayamos visto antes”, reconoció, pero insistió en que el corazón del arte sigue siendo irremplazable.

Las reflexiones de DiCaprio se suman a una oleada de figuras influyentes que han expresado abiertamente su rechazo a la IA generativa en la industria del entretenimiento.

Uno de los críticos más contundentes ha sido Guillermo del Toro, quien no dudó en decir en los Gotham Awards: “Que se joda la IA”. En una entrevista con NPR fue incluso más directo: “La IA, particularmente la IA generativa… no estoy interesado, ni jamás estaré interesado. Tengo 61 años y espero poder seguir sin interesarme en usarla en absoluto hasta que me muera… Prefiero morir”.

Otro director que ha tomado postura firme es James Cameron, quien afirmó en diálogo con ComicBook.com que la tecnología está totalmente vetada en sus próximas producciones de Avatar. “Honramos y celebramos a los actores. No reemplazamos a los actores”, dijo, marcando distancia con la tendencia creciente en los estudios.

A esta línea crítica se une la guionista y comediante Emma Thompson, quien relató en The Late Show lo invasivo que le resulta el intento de los algoritmos por modificar su proceso creativo: “Cuando lo paso a Word, el documento constantemente dice: ‘¿Quieres que lo reescriba por ti?’. Y termino diciendo: ‘¡No necesito que reescribas lo que acabo de escribir, ¿puedes largarte?! ¡Lárgate!’”.

Las declaraciones del actor llegan en un momento clave: la temporada de premios está en marcha y One Battle After Another se posiciona como una de las grandes favoritas del año.

Dirigida por Paul Thomas Anderson, la película sigue el secuestro de la hija de un exrevolucionario y enfrenta al personaje de DiCaprio con un elenco estelar que incluye a Sean Penn, Teyana Taylor, Benicio del Toro y Chase Infiniti.

Esta semana, la cinta obtuvo nueve nominaciones a los Globos de Oro 2025, entre ellas mejor película musical o de comedia, mejor director, mejor guion original y mejor actor para DiCaprio. Su coprotagonista Sean Penn también competirá por su propia estatuilla.