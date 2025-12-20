Reaparece tras cuatro décadas la niña que nunca supo que estaba desaparecida

Durante más de cuatro décadas, el nombre de Michelle Newton permaneció ligado a uno de los casos de desaparición infantil más desconcertantes en Estados Unidos.

Hoy, esa historia dio un giro inesperado: la mujer, desaparecida desde los tres años, fue hallada con vida en 2025 gracias a una denuncia anónima que permitió resolver un misterio familiar que parecía cerrado para siempre.

La desaparición se remonta al 2 de abril de 1983, cuando Debra Newton salió de Louisville, Kentucky, junto a su hija Michelle. Según relataría después la familia, Debra informó que se mudaría por una supuesta oportunidad laboral en Georgia. Sin embargo, nunca llegaron a su destino ni volvieron a comunicarse. Días más tarde, ambas fueron reportadas como desaparecidas y se inició una investigación que marcaría a varias generaciones.

Las autoridades determinaron que Debra había actuado sin consentimiento del padre de la menor, Joseph Newton, por lo que fue acusada de interferencia de custodia. El caso escaló rápidamente hasta convertirse en una búsqueda nacional: Debra Newton llegó a figurar entre las ocho fugitivas más buscadas por secuestro parental del FBI. Aun así, el paso del tiempo diluyó las pistas y la investigación fue cerrada oficialmente en el año 2000. En 2005, Michelle fue retirada de las bases de datos nacionales de niños desaparecidos, ante la falta de avances.

El expediente parecía destinado al olvido, incluso después de que familiares solicitaran reabrirlo en 2016 sin éxito. No fue sino hasta 2025 cuando un aviso anónimo a Crime Stoppers cambió el curso de la historia. El informante aseguró haber reconocido a Debra viviendo en The Villages, en el condado de Marion, Florida, bajo una identidad distinta.

La mujer, de 66 años, utilizaba el nombre de Sharon Nealy. Fue detenida el 24 de noviembre mientras paseaba a su perro. Imágenes difundidas por la Oficina del Sheriff del Condado de Marion muestran el momento del arresto. En el video, un conocido bromea: “¡Vienen por ti, Sharon!”, segundos antes de que un agente le informe: “Estamos aquí por usted, señora. Definitivamente estamos aquí por usted.” Al escuchar que existía una orden de arresto relacionada con un caso de niño desaparecido en Kentucky, Debra respondió: “No hice nada”, mientras era esposada.

Lo más impactante del caso es que Michelle, hoy de 46 años, nunca supo que había sido reportada como desaparecida. Criada bajo otro nombre, no tenía conocimiento de la búsqueda que su familia biológica sostuvo durante décadas. Tras la detención de su madre, se produjo el reencuentro con su padre, Joseph Newton, un momento que describió como imposible de explicar.

“Siempre ha estado en nuestro corazón”, declaró Joseph a WLKY. “No puedo explicar ese momento de entrar y poder volver a abrazar a mi hija”. Visiblemente conmovido, agregó: “No cambiaría ese momento por nada. Fue como verla cuando nació por primera vez. Era como un ángel”.

Joseph también recordó que, en un inicio, no sospechó de las intenciones de su entonces esposa. Según contó a WLKY años atrás, él planeaba reunirse con ellas en Georgia, pero Debra se marchó de madrugada con la niña sin avisar. La última comunicación entre ambos ocurrió entre 1984 y 1985; después, el silencio fue absoluto.

Tras su captura, Debra fue trasladada a Kentucky para enfrentar cargos por interferencia de custodia. Posteriormente, fue liberada bajo fianza luego de que un familiar cubriera el monto, según informó CNN. Michelle y su padre estuvieron presentes durante las audiencias judiciales.

De acuerdo con la familia, la prioridad ahora no es el castigo, sino el cierre emocional. Su objetivo, explicaron, es “apoyarlos a ambos a través de esto y tratar de navegar y ayudarlos a ambos a simplemente cerrar esto para que todos podamos sanar”.

El caso de Michelle Newton no solo reabre el debate sobre los secuestros parentales, sino que también expone las profundas cicatrices que deja el tiempo cuando la verdad tarda más de 40 años en salir a la luz.