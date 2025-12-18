Novia abandona su propia despedida de soltera tras incumplimiento de sus amigas

Una historia personal terminó convertida en un fenómeno viral en TikTok y abrió un intenso debate sobre los límites, el respeto y las expectativas en las despedidas de soltera.

Una usuaria de la plataforma relató cómo decidió irse de su propia celebración sin avisar, luego de que sus amigas hicieran exactamente lo contrario a lo que ella había pedido de forma explícita. El testimonio, contado en primera persona, generó miles de reacciones y opiniones divididas.

El video comenzó con una pregunta directa que captó de inmediato la atención de la audiencia: “¿Estuve mal por haberme ido de mi despedida de soltera porque mis amigas contrataron strippers?”. A partir de allí, la joven explicó el contexto que rodeó la organización del evento y por qué la situación la llevó a tomar una decisión drástica.

Según su relato, la fecha de la despedida se adelantó por razones logísticas. “Yo me caso el 31 de enero, pero mi mejor amiga no va a estar en este tiempo porque se va de vacaciones y vuelve justo para el día de la boda. Por eso decidieron hacer la despedida ahora para estar todas”, contó. Aunque aceptó el cambio de planes, dejó claro desde el inicio cuáles eran sus límites.

La usuaria aseguró que fue explícita respecto a lo que no quería que ocurriera durante la celebración. “Fui bien específica al no querer que contraten ese servicio, porque sabía que lo iban a hacer para joderme. Ellas estuvieron de acuerdo, hicieron la organización y fuimos al lugar donde alquilaron”, afirmó, dando a entender que había un consenso previo entre todas.

Durante las primeras horas, la despedida transcurrió sin inconvenientes. “Nos estábamos re divirtiendo, tomando, bailando, jugando… y como a la medianoche una de mis amigas dice que llegó un delivery, a lo que no le di mucha importancia”, relató. Sin embargo, el ambiente cambió abruptamente minutos después.

La situación se volvió incómoda cuando descubrió qué había detrás de ese supuesto “delivery”. “Abrió la puerta y volvió con dos tipos bailándole, cambiando la música y como que empieza el show”, explicó. Para la protagonista, aquello representó una falta de respeto directa a lo que había pedido con anticipación.

Ante el impacto del momento, la joven optó por retirarse sin confrontar a sus amigas en el lugar. “Me dio un asco terrible. Hice la de que tenía que ir al baño y desaparecí. Ellas no se dieron cuenta”, contó, describiendo cómo se fue de su propia despedida de soltera en silencio.

Las consecuencias llegaron al día siguiente. “Me desperté con un montón de mensajes y audios de ellas diciéndome que era una mala amiga porque no valoraba la plata que gastaron y el esfuerzo que hicieron, además de que me había comprometido de llevar a dos a sus casas”, relató, evidenciando el enojo del grupo.

El conflicto escaló aún más cuando intervino la amiga que se iría de vacaciones. “Finalmente, reveló que la amiga que se va de vacaciones le recriminó que no haberla saludado y que quizás no iba a la boda”, explicó, dejando en claro que la situación puso en riesgo vínculos importantes.

A modo de cierre, la usuaria sostuvo su postura y defendió su decisión. “Entiendo que estén enojados pero fui muy clara”, sentenció. Su historia no solo se volvió viral, sino que también abrió una discusión más amplia en redes sociales sobre el consentimiento, la presión grupal y hasta qué punto una despedida de soltera debe respetar los deseos de la persona que se está celebrando.