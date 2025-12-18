Miss Universo 2025, Fátima Bosch, desata críticas por vestir 'como si estuviera en carnaval'

La escena, sin embargo, reflejó el impacto que la joven tiene en su tierra natal y la conexión emocional con miles de personas que salieron a verla.

El regreso de Fátima Bosch a Tabasco tras coronarse como Miss Universo 2025 no pasó desapercibido. Su llegada a Villahermosa, marcada por un desfile multitudinario y una celebración popular, despertó tanto aplausos como cuestionamientos en redes sociales, donde algunos usuarios compararon su recibimiento con el de una reina de carnaval.

De acuerdo con estimaciones locales, más de 500 mil personas se congregaron en distintos puntos de la ciudad para observar, aunque fuera a la distancia, a la nueva Miss Universo portando la corona que ganó recientemente en Tailandia. Se trató de su primera aparición pública oficial tras obtener el título, y Bosch decidió que ese momento debía vivirse en casa, junto a su gente.

El recorrido incluyó un desfile por las calles de Villahermosa a bordo de un carro alegórico desde el cual saludó, sonrió y bailó al ritmo de la música que sonaba durante el trayecto. En videos difundidos en redes sociales se observa a la reina de belleza moviéndose con reguetón y otros géneros populares, una actitud que fue celebrada por muchos como una muestra de cercanía, pero que también generó críticas entre quienes esperaban un protocolo más sobrio.

Algunos comentarios señalaron que la escena se asemejaba más a una celebración carnavalesca que a un acto institucional propio de una Miss Universo. Incluso, en medio del evento, se reportó que fue bajada de la plataforma en la que paseaba, situación que avivó aún más el debate digital sobre la imagen que debía proyectar en su regreso oficial.

La agenda del día incluyó además una verbena popular en el Estadio Centenario 27 de Febrero, donde Fátima Bosch continuó el recorrido a bordo de una camioneta, recibiendo aplausos, felicitaciones y muestras de afecto por parte del público. La respuesta de los asistentes fue mayoritariamente entusiasta, con familias completas reunidas para celebrar el logro de una tabasqueña que alcanzó uno de los títulos más importantes del certamen internacional de belleza.

Visiblemente emocionada, la Miss Universo 2025 compartió un mensaje que definió el sentido que quiere darle a su reinado. Durante el evento reiteró que su corona “es para traer luz a los lugares donde ha habido oscuridad”, una frase que fue replicada por medios y seguidores como una declaración de principios de su gestión.

Más allá del desfile y la polémica estética, Bosch también cumplió con actividades de carácter social. En su calidad de Miss Universo, visitó un hospital infantil en Tabasco que atiende a niñas y niños con enfermedades crónicas, un gesto que buscó subrayar su compromiso con causas sociales y con el uso de su plataforma para visibilizar realidades que suelen quedar fuera del foco mediático.

Te puede interesar: Impresionante: Así colapsó una réplica de la Estatua de la Libertad en Brasil tras un fuerte temporal

Te puede interesar: Karol G sorprende con cambio de imagen hecho por ella misma y desata rumor sobre ruptura

Este contraste entre celebración popular y labor social marcó el tono de su regreso. Mientras algunos sectores cuestionaron la informalidad del evento, otros defendieron la autenticidad de una reina que decidió mostrarse tal como es ante su comunidad, sin distanciarse de la cultura y las expresiones festivas de su estado.

Tras el intenso fin de semana, Fátima Bosch recurrió a sus redes sociales para agradecer el recibimiento. En su cuenta de Instagram escribió: “Este fin de semana quedará guardado en mi corazón. Gracias por tanto amor y tantas muestras de cariño, todo fue magia pura, Me voy con el corazón lleno y la certeza de que todo valió la pena. Los amo!”.

El regreso de Fátima Bosch a Tabasco dejó claro que su reinado no estará exento de controversias, pero también evidenció el profundo respaldo popular que la acompaña. Entre críticas y ovaciones, la Miss Universo 2025 inició su camino público reafirmando que su corona no solo simboliza belleza, sino también identidad, cercanía y compromiso social.